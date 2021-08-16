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Dubai'de Uygur Türklerinin tutulduğu gizli hapishane mi var?

Dubai'de Uygur Türklerinin tutulduğu gizli hapishane mi var?

Çinli bir kadın, iki Uygur Türkü ile birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde Çin devletine ait gizli bir gözaltı merkezinde tutulduğunu iddia etti.

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Wu Huan isimli 26 yaşındaki Çin vatandaşı kadın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde kaldığı otelden kaçırılarak Çinli görevliler tarafından cezaevine dönüştürülen bir villaya götürüldüğünü söyledi.

Wu Huan kaldığı cezaevinde iki mahkumun daha tutulduğunu, bu kişilerin Uygur Türkü olduğunu öne sürdü.

Huan, nişanlısı Çin hükümeti tarafından muhalif olarak görüldüğü için Dubai'de Çin'e iade edilmemek üzere kaçak durumda olduğunu ifade etti.

Çinli görevliler tarafından sorgulandığını ve tehdit edildiğini dile getiren Huan, nişanlısının kendisine zarar verdiğini belirten belgeler imzalamaya zorlandığını söyledi.

8 Haziran'da serbest bırakıldığını ifade eden Huan, şu an Hollanda'ya iltica başvurusunda bulunmak istiyor.

Çin'de gizli gözaltı merkezleri olduğu biliniyor ancak Wu Huan'ın tanıklığı bu merkezlerin Çin dışında da kurulduğuna dair ilk güçlü iddia.

Çin ve BAE iddiaları reddetti

AP'ye konuşan Huan'ın iddiaları kesin bir şekilde doğrulanamasa da muhabirler telefon kaydı, mesajlar gibi bazı delillere ulaştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı ise iddiaları yalanlarken Bakanlık Sözcüsü Hua Chunying, pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Size söyleyebileceğim bu şahsın bahsettiği durumların doğru olmadığıdır" ifadelerini kullandı.

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