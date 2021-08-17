Afganistan'da 24 saatte neler değişti?

Taliban rejiminin 20 yıl aradan sonra yeniden Afganistan'a hakim olmasıyla birlikte rejim değişikliğine gitti. Taliban, ülkedeki kadınların çarşafa girmesi emri verdi.

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AFGANİSTAN'da Taliban rejiminin etkileri 24 saat geçmeden görülmeye başladı. Ülkede kadınlar çarşaf giymeye başlarken, bir gün önce açık olan CNN International muhabiri Clarissa Ward yayına çarşaflı çıktı. Bu arada ülkedeki TV'lerde kadın sunucular ekrandan alındı.

Taliban'ın Kabil'e girmesinden önce bölgedeki son durumu üzerinde tişörtle anlatan Ward, bu gelişmenin ardından şehri terk etmek yerine militanlarla anlaşma sağladı ve Taliban'ın dayattığı kılık kıyafet kurallarına uygun olarak kara çarşafla yayına çıktı.

Ward, Taliban'a yönelik "Dünyaya hukuk ve nizamı sağlayacaklarını kanıtlamak istiyorlar." derken şu değerlendirmede bulundu:

Çok farklı bir hikaye var bugün. Hikaye sokakta olmayanlarla ilgili. Güvende hissetmeyenler, korkanlar, saklananlar var bu şehirde. On binlerce belki yüz binlerce kişi var. Onları göremiyoruz, bize konuşmuyorlar; çünkü korkuyorlar.

Bu arada Afganistan'da yayın yapan televizyon kanallarında da radikal değişiklikler göze çarpıyor. Ülkede yayın yapan ana televizyon kanallarında kadın sunucuların ekrandan alındığı görüldü.