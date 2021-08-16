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Batman'daki cezaevinden firar eden tutuklu Siirt'te yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Batman'daki cezaevinden firar eden tutuklu Siirt'te yakalandı

BATMAN'ın Beşiri ilçesindeki kapalı cezaevinden firar eden tutuklu polis ekiplerince Siirt'te yakalandı.

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SİİRT İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri narkotik ve hırsızlık suçlarından bulunduğu cezaevinden firar eden Ş.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Merkez Dumlupınar Mahallesi'nde operasyon düzenleyen ekipler zanlıyı yakaladı.

Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek.

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