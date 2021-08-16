Batman'daki cezaevinden firar eden tutuklu Siirt'te yakalandı
BATMAN'ın Beşiri ilçesindeki kapalı cezaevinden firar eden tutuklu polis ekiplerince Siirt'te yakalandı.Abone ol
SİİRT İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri narkotik ve hırsızlık suçlarından bulunduğu cezaevinden firar eden Ş.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Merkez Dumlupınar Mahallesi'nde operasyon düzenleyen ekipler zanlıyı yakaladı.
Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek.