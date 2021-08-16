Giresunspor Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında 44 yıl sonra lige yükselen Giresunspor'a konuk oldu. Mücadele Aslan'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona ererken iki takım da maçı 10 kişi tamamladı. Mücadelenin 61. dakikasında Galatasaray'ın iki oyuncusu Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında büyük bir tartışma yaşandı. Takım arkadaşına yumruk atan Marcao, hakem Erkan Özdamar tarafından kırmızı kartla cezalandırdı.

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63' KIRMIZI KART! Galatasaraylı futbolcular Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan tartışmayı VAR'da izleyen hakem Erkan Özdamar, Marcao'ya kırmızı kart gösteriyor ve Galatasaray 10 kişi kalıyor.

45' GOOOLL!! Galatasaray, Alexandru Cicaldau'nun penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkarıyor! Hüsamettin Tut'un Mbaye Diagne'ye yaptığı müdahale sonrasında hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını işaret ediyor. Penaltı vuruşunu kullanmak için topun başına Alexandru Cicaldau geçiyor. Alexandru Cicaldau sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla topu filelerle buluşturuyor.

45' KIRMIZI KART! Hakem Erkan Özdamar, VAR'da penaltı pozisyonunu inceledikten sonra ceza alanı içinde Hüsamettin Tut'un Mbaye Diagne'ye yaptığı müdahale sonrasında bariz gol şansı sebebiyle kırmızı kartını gösteriyor.

40' PENALTI KAÇIYOR! Hüsamettin Tut'un Sacha Boey'e ceza alanı sağ tarafında kayarak yaptığı müdahale sonrasında hakem Erkan Özdamar beyaz noktayı gösteriyor. Penaltı vuruşunu kullanmak için topun başına Mbaye Diagne geçiyor. Mbaye Diagne'nin sağ ayağıyla yerden vuruşunda kaleci Okan Koçuk sağına giden topu uzanarak kurtarmayı başarıyor.

31' GOOOLL!! Galatasaray, Mbaye Diagne'nin golüyle maçta öne geçiyor! Taylan Antalyalı'nın güzel pasıyla savunmanın arkasına sarkan Sofiane Feghouli'nin ceza alanı içinden yaptığı vuruşta Okan Koçuk'tan dönen topu iyi takip eden Mbaye Diagne müsait durumda topu ağlarla buluşturuyor.