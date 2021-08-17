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KKTC’de günlük vaka sayısında yeni rekor

KKTC’de günlük vaka sayısında yeni rekor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs salgınında 185'i yerel 199 yeni vakanın tespit edilmesiyle, ülkede salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

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KKTC'de koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı rekor tazeledi.

KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 20 bin 741 olduğu duyurularak, 185’i yerel olmak üzere toplam 199 yeni vakanın tespit edildiği aktarıldı.

Son verilerle birlikte KKTC’de toplam vaka sayısı 13 bin 861’e ulaşırken, salgının başından bu yana Covid-19 nedeni ile 44 kişi hayatını kaybetti.

Vakalardan 70’inin başkent Lefkoşa, 56’sının Girne, 48’inin Gazimağusa, 4’ünün Güzelyurt, ve 3’ünün Lefke’de tespit edildiği bildirildi.

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