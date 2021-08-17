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Eski Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'dan Taliban ve şeriat paylaşımı!

Eski Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'dan Taliban ve şeriat paylaşımı!

Eski Ayasofya Camii Baş İmamı Mehmet Boynukalın, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi almasına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı. Boynukalın, paylaşımında, şeriat vurgusu yapıp, Taliban'a övgü yaptı.

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Eski Ayasofya Camii Baş İmamı Mehmet Boynukalın, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi almasına ilişkin sosyal medya platformu Twitter üzerinden şu ifadeleri kullandı:

"Şeriat/İslam hukuku Yüce Allah'ın ve onun Peygamberinin (s.a.s.) bizim izlememiz için çizdiği, dünyada ve ahirette iyilik, güzellik ve mutluluk getiren ilahi hükümlerin ve sistemin adıdır. Faydası biz insanlar içindir. 
Şeriata uyarak tarihte Selçuklu ve Osmanlı gibi büyük devlet ve medeniyetler kurduk. Şeriat Yüce Allah'a ibadet, güzel ahlak, adalet, hak ve hukuka riayettir; dini, canı, aklı, nesli, malı, ırzı korumaktır. "Ey insanlar! Allah’a muhtaç olan sizlersiniz. Allah ise hiçbir şeye muhtaç değildir ve övgüye lâyık olan O’dur"(FâtırSuresi15)" ifadesini kullandı.

'Taliban işgale karşı duran bir milli mücadele hareketidir'

Boynukalın paylaşımının devamında, "Afganistan milli mücadele zamanı ve her zaman bize dost ve kardeş olmuş bir ülkedir. Afgan halkının büyük çoğunluğuna göre Taliban işgale karşı duran bir milli mücadele hareketidir. Ülkenin tamamını neredeyse savaşsız teslim almışlardır.
Bize düşen kardeş ve Müslüman Afgan halkının yanında olmaktır. Allah yardımcıları olsun, hak ve adaletle hükmetmelerini sağlasın, ne bizi ne onları bir daha işgale uğratmasın." 

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