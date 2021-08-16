ABD basınından dikkat çeken Taliban manşetleri
Afganistan'da 20 yıllık ABD varlığının sona erdiğini belirten gazeteler, Taliban'ın hızlı ilerleyişine dikkat çekti. Ortaya çıkan görüntüler hakkında 'Joe Biden için siyasi felaket' yorumu yapıldı.
ABD ve NATO askerlerinin çekilme sürecinin ardından Afganistan topraklarında ilerleyişini hızlandıran Taliban, kısa sürede başkent Kabil'e girdi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kontrolü sağlayan Taliban, kentin ve kamu binalarının kontrolünü de ele almaya başladı. Gelişmeler karşısında Washington ise Kabil'deki Amerikalıların tahliyesi için harekete geçerken ABD basını da Afganistan'daki gelişmelere geniş yer ayırdı.
"Taliban gücü ele geçirdi"
Wall Street Journal, Afganistan'daki gelişmeleri, "Taliban gücü ele geçirdi" başlığıyla duyurdu. Taliban'ın günler içindeki hızlı ilerleyişinin ardından Afgan hükümet güçlerinin moralinin bozulduğu ve Kabil'de direniş gösteremedikleri ifade edildi. Ülkesini terk eden Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin, "Eğer kalsaydım sayısız kişi ölecekti ve Kabil yıkımla karşılaşacaktı" şeklindeki sözlerine yer verildi. Taliban'dan bir yetkilinin ise "Kimse zaferimizin böyle olmasını beklemiyordu" dediği kaydedildi.
"Biden için felaket"
CNN International, Kabil Havalimanı'ndan kaçış izdihamına ilişkin görüntülere yer verdiği haberinde 'ABD'nin Afganistan'daki yenilgisi ve kaotik geri çekilmesi Joe Biden için siyasi bir felaket' yorumu yapıldı. Biden'ın siyasi ve jeopolitik rakiplerinin onun hatalarından yararlanmak için 'acele ettiği' belirtildi. Eski ABD'li deniz askeri Jake Wood'un, "Daha birkaç ay öncesine kadar bize hizmet eden Afgan müttefiklerimiz olan erkek ve kadınlara karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmemiş olmamız ulusumuzun onuruna bir lekedir" görüşüne yer verildi.
"Amerikan ordusunu gafil avladı"
New York Times, Kabil'in hızlı düşüşünün ardından Afganistan'da 20 yıllık ABD döneminin sona erdiğini yazdı. Taliban'ın hızlı kazanımlarının 'şok edici' olduğu kaydedildi. "Taliban'ın hızı ve şiddeti geçen hafta kırsal kesimlere ve şehirlere hızlı bir şekilde yayıldı ve Amerikan ordusunu gafil avladı. Acilen harekete geçen Amerikan askeri helikopterleri Kabil'deki Amerikan Büyükelçiliği yerleşkesini boşalttı, Amerikan diplomatlarını ve Afgan Büyükelçiliği çalışanlarını Kabil askeri havaalanına taşıdı" denildi.