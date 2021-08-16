ABD basınından dikkat çeken Taliban manşetleri

"Biden için felaket"

CNN International, Kabil Havalimanı'ndan kaçış izdihamına ilişkin görüntülere yer verdiği haberinde 'ABD'nin Afganistan'daki yenilgisi ve kaotik geri çekilmesi Joe Biden için siyasi bir felaket' yorumu yapıldı. Biden'ın siyasi ve jeopolitik rakiplerinin onun hatalarından yararlanmak için 'acele ettiği' belirtildi. Eski ABD'li deniz askeri Jake Wood'un, "Daha birkaç ay öncesine kadar bize hizmet eden Afgan müttefiklerimiz olan erkek ve kadınlara karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmemiş olmamız ulusumuzun onuruna bir lekedir" görüşüne yer verildi.