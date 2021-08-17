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Rusya'dan Afganistan'ın genelindeki durumla ilgili açıklama

Rusya'dan Afganistan'ın genelindeki durumla ilgili açıklama

RUSYA Dışişleri Bakanlığı, "Taliban, kamu düzenini sağlamaya başladı. Yerli vatandaşların ve yabancı diplomatik misyon temsilciliklerinin güvenliğini garanti ettiğini teyit etti" ifadelerini kullandı.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın genelindeki durumla ilgili yaptığı açıklamada, "Elimizdeki bilgiye göre, başkent Kabil ve Afganistan'ın genelindeki durum istikrara kavuşuyor. Taliban, kamu düzenini sağlamaya başladı ve yerli vatandaşların ve yabancı diplomatik misyon temsilciliklerinin güvenliğini garanti ettiğini teyit etti. Afganistan'daki tüm tarafları, şiddetten kaçınmaya ve durumun barış yoluyla çözülmesine destek vermeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu açıklamada ayrıca, Rusya'nın Kabil Büyükelçiliğinin çalışmaya devam edeceği aktarılan açıklamada, Afganistan'daki yeni iktidar temsilcileriyle temasların başlatıldığı ifadeleri yer aldı.

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