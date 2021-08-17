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Samsun'da akraba kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı

Samsun'da akraba kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı

Terme ilçesinde bir şahıs, dayısının eşi ve kızına silahlı saldırıda bulundu. Dayısının eşi hayatını kaybederken, kızı ise ağır yaralandı.

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Samsun'da feci bir cinayet meydana geldi.

Terme ilçesi Emiryusuf Mahallesi'nde Erkan A. bilinmeyen bir nedenle dayısının eşi Hacer A. ve dayısının kızı Ebru A'ya evlerinde tabancayla ateş etti.

Zanlı ekipler tarafından yakalandı
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Hacer A, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan Ebru A. ise 112 Acil Servis ekiplerince Terme Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinden kaçan zanlı, emniyet ekiplerince kısa sürede suç aletiyle yakalandı.

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