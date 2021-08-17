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Samsun'da evlenmek istediği kendisinden 25 yaş küçük kuzenini silahla vurdu: 1 ölü 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Samsun'da evlenmek istediği kendisinden 25 yaş küçük kuzenini silahla vurdu: 1 ölü 1 yaralı

Samsun’da 41 yaşındaki bir kişi evlenmek istediği 16 yaşındaki kuzenini ve yengesini silahla vurdu. Olayda yenge öldü, kız ise ağır yaralandı.

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Olay, Samsun’un Terme ilçesi Emiryusuf Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, bir süredir kuzeni E.A. (16) ile evlenmek isteyen Erkan A. (41) aynı mahallede bulunan evlerine silahla gitti. Eve zorla giren Erkan A., yengesi Hacer A. ve kuzeni E.A.’yı yanında getirdiği tabancayı ateşleyerek vurdu.

Kafasından vuruldu

Hacer A. olay yerinde hayatını kaybederken, 16 yaşındaki E.A. ise merminin kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Erkan A. olay yerinden koşarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 acil servise bildirdi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edilirken olayda ağır yaralanan E.A. sağlık ekipleri tarafından ambulansla Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından 16 yaşındaki genç kız Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.

Evinde yakalandı

Bölgeyi abluka altına alan jandarma ekipleri, şüpheli şahsı evinde yakalayarak gözaltına aldı.

Kolluk kuvvetlerinin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Hacer A.’nın cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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