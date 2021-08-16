Sivas'a gidenler hayran kalıyor! Fotoğraf çekmek için yarışıyorlar

Bursa'dan ailesiyle birlikte asker arkadaşlarını görmek için Sivas'a gelen Ahmet Kıran, "Gelmişken kentin tarihi yerlerini de gezelim istedik ve çok beğendik. Hepsi de Osmanlı ve Selçuklu'nun izlerini taşıyor, gururlandık. Buranın havası da çok güzel. Özellikle sıcak yerden geldiğimiz için çok rahat ettik burada." dedi.