Sivas'a gidenler hayran kalıyor! Fotoğraf çekmek için yarışıyorlar
Bünyesinde barındırdığı Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait çok sayıda tarihi eser ile adeta açık hava müzesini andıran Sivas, yurdun dört bir yanından ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Kent merkezinde yaklaşık 4-5 kilometrelik alanda bulunan Atatürk Kongre Müzesi, Ulu Cami, Çifte Minareli Medrese, Şifahiye Medresesi, Gökmedrese, Buruciye Medresesi, Kale Cami, Eğri Köprü ve Kesik Köprü'nün yanı sıra çok sayıda cami, hamam, han, köprü ve türbe, Sivas'ın tarihi zenginliğini gözler önüne seriyor.
Tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda Sivas Valisi Mahmut Paşa tarafından 1580 yılında inşa ettirilen Kale Camisi, hemen yanındaki Çifte Minareli Medrese, Selçuklu Sultanı 1. İzzeddin Keykavus tarafından 1217 yılında yaptırılan Şifahiye Medresesi ile yanındaki Buruciye Medresesi ziyaretçilerin en çok gezdikleri tarihi yapılar arasında yer alıyor.
Taş işçilikleriyle Türk mimarisinin en güzel eserlerinden olan ecdat yadigarı yapılar, kent merkezindeki tarihi dokuya çeşitlilik katıyor.
Bursa'dan ailesiyle birlikte asker arkadaşlarını görmek için Sivas'a gelen Ahmet Kıran, "Gelmişken kentin tarihi yerlerini de gezelim istedik ve çok beğendik. Hepsi de Osmanlı ve Selçuklu'nun izlerini taşıyor, gururlandık. Buranın havası da çok güzel. Özellikle sıcak yerden geldiğimiz için çok rahat ettik burada." dedi.