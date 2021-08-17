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Denizli'de avukat kaldığı apartta ölü bulundu

Denizli'de avukat kaldığı apartta ölü bulundu

DENİZLİ'de kendisinden bir süredir haber alınamayan 41 yaşındaki avukat, yaşadığı apart dairesinde polis ekipleri tarafından ölü bulundu.

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Olay, Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; avukat olarak görev yapan 41 yaşındaki Yusuf Oğuz’dan bir süredir haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Oğuz’un kaldığı yeri tespit ederek apart dairesine geldi.

Kapıyı açtıran ekipler dairede Oğuz’un cansız bedeniyle karşılaştı. Olay Yeri İnceleme ekipleri dairede incelemelerini gerçekleştirirken, acı haberi alan yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Öte yandan, kalp rahatsızlığı olduğu belirtilen Avukat Oğuz’un kesin ölüm nedeni, adli tıp morgunda yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek.

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