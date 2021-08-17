Sel suları evi doldurdu! 30 santimetre boşlukta 2,5 saat yaşam mücadelesi verdiler

KASTAMONU'da etkili olan selde bir kurtuluş hikayesine daha tanıklık edildi. İnebolu ilçesinde sel sularının bastığı evde Saniye Kurkan (85) ve Çiğdem Yıldırın, 30 santimetrelik bir boşlukta 2.5 saat yaşam mücadelesi verdi. Nursal Yıldırın, mutfak camını kırarak iki kadını saatler sonra boğulmaktan kurtardı.

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kuvvetli yağış sonrasında gerçekleşen sel felaketinin ardından birçok mahalle sular altında kaldı. İnebolu'ya bağlı Çaykıyı köyü de selin ardından sular altında kaldı. Genelde bir ve iki katlı evlerin bulunduğu yerleşim yerinde, suyun boyutu yaklaşık olarak 3-4 metrelere kadar yükseldi.

Nursal Yıldırın'ın (46), 85 yaşındaki kayınvalidesi Saniye Kurkan ve eşi Çiğdem Yıldırın, ev komple su altındayken antre kısmında suyun tavana yakın bir şekilde 30 santimetre boşluk bıraktığını, Saniye Kurkan ve Çiğdem Yıldırın'ın bu alanda kafalarını tavana doğru çıkartarak 2.5 saat yaşam mücadelesi verdiğini söyledi. Yıldırın, yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

"1 dakika içerisinde evdeki eşyalar havalandı"

Öğle saatlerinde suların yaklaşık 1 dakika içerisinde bulundukları yeri bastığını belirten Yıldırın, "İlk etapta evin kapısından içeriye su girdi. Daha sonra odanın camı kırıldı. Yaklaşık olarak 1 dakika içerisinde evdeki eşyalar havalandı. Eşyalar üzerimize gelince, kayın biraderim felç geçirdiği için rahatsızdı, o kapıda kaldı. Biz, kardeşim ve eşimin kardeşiyle birlikte banyonun camından çıktık" dedi.

"2 buçuk saat 30 santimetre boşlukta mücadele ettiler"

Eşi Çiğdem Yıldırın ve 85 yaşındaki kayınvalidesi Saniye Kurkan'ın evin antresinde mahsur kaldığını anlatan Nursal Yıldırın, şöyle konuştu:

"Sular 3 metreye kadar yükseldi. Tavanla su arasında 30 santimetre bir boşluk kalmıştı. Eşim ve kayınvalidem yaklaşık 2.5 saat o 30 santimetrelik boşlukta durup mücadele ettiler. Eşyalar suyla beraber havalanırken, kayınvalidem ve eşim ayaklarının altına buzdolabını alarak tavana doğru kafalarını çıkarttılar. Eve tekrar girmeyi denedim ama su seviyesi yüksek olduğu için kayınvalidem ve eşime ulaşamadık."

"Bu bir mucizeydi"

"Selin beraberinde yaklaşık 2.5 saat boyunca kütük, moloz ve birçok şey getirdiğini belirten Yıldırın, "Bu sürecin ardından su seviyesi yavaş yavaş alçalmaya başlayınca, suyun ucu göründüğünde eşim ile kayınvalidemin seslerini duyduk. Bu bir mucizeydi. Su göğüs seviyelerine gelince mutfak camını kırıp içeriye girdim ve tek tek kayınvalidem ile eşimi dışarı çıkardım."

Biz misafiriz, kayınvalidem ve kayınbiraderim burada yaşıyor. Burada bulunduk, belki de burada bulunmamız onlar açısında bir mucize. Ben kendi adıma o durumdan çıktığımız için şükrediyorum. Canımızı kurtardık, can kaybı vermedik buna şükrediyorum. Malın hepsi bir şekilde yerine gelir, önemli olan biz kurtulduk ya ona şükrediyoruz"

"Buraya tatile gelmesi Allah'ın bir lütfu"

Annesi ve felçli kardeşinin selin vurduğu evde yaşadığını aktaran Halil Uzun (60) ise, "Nursal normalde bizim oraya tatile gelmeyecekti. Nursal'ın işinin iptal olarak buraya tatile gelmesi Allah'ın bir lütfu. Demek ki onların hayatını kurtarmak için buraya tatile gelmesi gerekiyormuş. Hiç olmayacak bir şekilde işi iptal oldu, 'madem iptal oldu köye gidelim' demişler...

"Bunlar demek ki yaşanacak şeylerdi. Felç geçiren kardeşimin sağ tarafı tutmuyor. Sel kendisini alıp götürmesin diye merdivenin bir tarafına sol koluyla tutunmuş, kardeşimi merdivenden almışlar. Annemin hayatta olması her şeye değer" ifadelerini kullandı.