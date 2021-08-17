Utanç tablosu! Kariyerini paramparça etti Marcao-Kerem kavgasının çıkış nedeni!

Skandal ötesi- Şansal Büyüka (Milliyet) - Diagne isterse üç penaltı birden kaçırsın; golde varsa, penaltı yaptırıyorsa, her pozisyonun içine dalıyorsa, bırakın kalsın, bırakın oynasın… Halen anakondaların, sakatlıktan “malulen” emekliye ayrılan Falcaoların peşindesiniz… Gerekçesi ne olursa olsun, isterse tepeden tırnağa haklı olsun, 30 metre depar atıp, insan kendi takım arkadaşına, hem de gencecik Kerem’e kafa atar mı? Hızını alamayıp yumruklar mı?Çok skandal gördüm, ömrü hayatımda böylesini ilk defa gördüm… Skandal değil, skandal ötesi… Meraktayım, Galatasaray yönetimi ve Fatih Hoca bu “utanç tablosuna” nasıl bir fatura kesecek… Marcao haklı olarak kırmızıyla sahadan atıldı… Ama Fatih Hoca’nın yerinde olsam, çıkarmak için daha önceden karar vermiş olsa bile, inadına Kerem’i oyunda tutardım… Elinde iyi, geniş, alternatifli, kaliteli bir kadro, bu kadronun başında da ülkenin en iyi hocası var… Buna rağmen Galatasaray en iyilerle, en iyi futbolu oynamıyor… Bu en iyilerin karşılığını veremiyor… Beşiktaş’ı, Trabzonspor’u izledik… Galatasaray şampiyon olmak istiyorsa bundan çok daha fazlasına ihtiyacı var...