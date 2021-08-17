Utanç tablosu! Kariyerini paramparça etti Marcao-Kerem kavgasının çıkış nedeni!
Spor yazarları, Galatasaray'ın deplasmanda Giresunspor'u yendiği mücadeleyi değerlendirdi. Takım arkadaşı Kerem'e saldırmasıyla karşılaşmaya damga vuran Marcao'yu sert eleştirdiler. Peki, Marcao-Kerem kavgası nasıl çıktı?
Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor'u 2-0 yendi. Maça ise Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırması damga vurdu. Spor yazarları, Giresunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi.
Terim Hesap sormalı- Levent Tüzemen (Fotomaç) - Bir çirkinlik karşısında Marcao'ya bir disiplin cezası uygulamalıdır. Terim de Marcao'ya hesabını sormalıdır. Maça gelince; Diagne'ye ister egoist deyin, isterse gamsız yakıştırmasını ama adamın kartvizitinde "Golcü" yazıyor. Diagne gol atıyor, penaltı yaptırıyor ve penaltı da kaçırıyor ancak pozisyonları iyi takip ediyor.Galatasaray'ın ilk golü Diagne'nin takipçiliğiyle geldi. Galatasaray ilk gole kadar Giresunspor'un alan savunmasını aşamadı. Kanatlardan hücum etmeyi sadece iki bek Aanholt ile Boey'e bırakmak gol üretmek için yeterli olmaz. Hücuma çabuk çıkan, çalım becerisi olan ve savunmaya hızla dönen Boey'i beğendim. Aaanholt tekniği ve topa hükmetmesi kusursuz ama araya bırakmak istediği toplarda daha garantili oynamalı.Berkan-Taylan ikilisi orta alanda baskı yiyince topu etkili pasa dönüştürmekte zorlandı. Ancak rakip savunma arkasına doğru koşu yapan Feghouli'ye Taylan'ın attığı pas mükemmeldi.
Skandal ötesi- Şansal Büyüka (Milliyet) - Diagne isterse üç penaltı birden kaçırsın; golde varsa, penaltı yaptırıyorsa, her pozisyonun içine dalıyorsa, bırakın kalsın, bırakın oynasın… Halen anakondaların, sakatlıktan “malulen” emekliye ayrılan Falcaoların peşindesiniz… Gerekçesi ne olursa olsun, isterse tepeden tırnağa haklı olsun, 30 metre depar atıp, insan kendi takım arkadaşına, hem de gencecik Kerem’e kafa atar mı? Hızını alamayıp yumruklar mı?Çok skandal gördüm, ömrü hayatımda böylesini ilk defa gördüm… Skandal değil, skandal ötesi… Meraktayım, Galatasaray yönetimi ve Fatih Hoca bu “utanç tablosuna” nasıl bir fatura kesecek… Marcao haklı olarak kırmızıyla sahadan atıldı… Ama Fatih Hoca’nın yerinde olsam, çıkarmak için daha önceden karar vermiş olsa bile, inadına Kerem’i oyunda tutardım… Elinde iyi, geniş, alternatifli, kaliteli bir kadro, bu kadronun başında da ülkenin en iyi hocası var… Buna rağmen Galatasaray en iyilerle, en iyi futbolu oynamıyor… Bu en iyilerin karşılığını veremiyor… Beşiktaş’ı, Trabzonspor’u izledik… Galatasaray şampiyon olmak istiyorsa bundan çok daha fazlasına ihtiyacı var...
Serdar Ali Çelikler (HT) - Ligin ilk maçları, Anadolu deplasmanlarında genelde zor başlar. Galatasaray yenilenmeye çalışan bir takım. 2 beki, orta göbek yapısı ve hatta 11'e yerleşen Kerem ile yeni bir takımdı. Fatih Hoca, kendisi söylediği için biliyorum 4-2-3-1'i sevmez. Ancak Gedson tipi bir oyuncu olmadığından mecburen 4-2-3-1'e döndü. Galatasaray son derece rahat bir 3 puan aldı. Ama bu müsabaka G.Saray adına bir sınav olarak değerlendirilemez. Rakip çok zayıftı. Yine de Diagne'nin performansına ve formuna, Taylan'ın 8 numaralığa soyunma gayretine, Van Aanholt'un gol arayışlarına, Boey'in atletizmine çok olumlu bakmak lazım. Cicaldau için bir kaç maç bekleyelim.