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TRT'de '10 Muharrem Özel' yayını gerçekleşecek

TRT'de '10 Muharrem Özel' yayını gerçekleşecek

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'in şehit olduğu "Kerbela Olayı", TRT'de "10 Muharrem Özel" adlı yayında yad edilecek.

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Program, "Kerbela Olayı"nın gerçekleştiği Muharrem ayının 10. günü, 18 Ağustos'ta, 20.00'de TRT Türkü', 22.15'te TRT 1, 22.30'da ise TRT Müzik'te yayımlanacak.

Ali Bektaş'ın sunuculuğunu üstleneceği yayında, solistler Fatih Koca, Özgürcan Çoban ve Deniz Toprak özenle seçilmiş eserleri altı vokal ve 34 enstrüman eşliğinde icra edecek.

Zakiranların zikir ve dualarıyla gecenin anlamının işleneceği programda ayrıca ilahiler, ağıtlar ve mersiyeler de yorumlanacak.

TRT
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