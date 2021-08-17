Fatih Altaylı'dan Abdulkadir Selvi'ye yaylım ateşi! 'Kendi yalakalığında boğulsa...'

Medyada yeni bir kavga patlak verdi. Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'yi 'en yalaka benim' yarışmasında sınıf başkanlığına oynadığını öne sürüp çok ağır bir yazı kaleme aldı. Selvi, göç konusunu gündemde tutan Altaylı'yı isim vermeden "Erdoğan Türkiye’yi yönetemiyor algısı oluşturmak”la suçlamıştı...

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Afganistan'dan gelen göçmenler medyada yeni bir kavganın fitilini ateşledi. Afgan göçmen meselesini en sık ve sert biçimde dile getiren gazetecilerden biri olan Fatih Altaylı, göç meselesini gündeme getiren ve bazı konularda hükümeti eleştiren gazetecileri "Erdoğan Türkiye’yi yönetemiyor algısı oluşturmak”la suçlayan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye yönelik çok ağır bir yazı kaleme aldı. İşte Selvi'nin nasıl bir karşılık vereceği merak edilen Altaylı'nın "Yolunuzu bulmayın, yolu gösterin" başlıklı o yazısı...

Dünya’da RSF yani “Sınır Tanımayan Gazeteciler” adında bir örgüt var. Türkiye’de ise “Yalakalıkta Sınır Tanımayan Gazeteciler” diye bir grup. Örgüt haline gelemiyorlar çünkü kendi içlerinde bir çekişme var. “En yalaka benim” çekişmesi.

Selvi oylu al yazmalı biri...

Ben prensip olarak bunlara bulaşmıyorum. Kimi nasıl destekleyecekleri kendi bilecekleri iş, beni ilgilendirmiyor. Ama insan bazen dayanamıyor. Son dönemde bu gazeteci grubunun sınıf başkanlığı için ciddi uğraş veren biri var. Selvi boylu al yazmalı biri.

Adından başka 'Selvi'lik bir yeri yok

Gerçi adından başka bir yerinde bir Selvi’lik yok, boyu hayli kısa ama gerçekten boyundan büyük bir yalakalık potansiyeline sahip. Kendi yalakalığında boğulsa hiçbir şey demeyeceğim ama son olarak haddini aşıp, zaten küçük olan boyundan büyük laflar etmeye başladı. Göç ve diğer meseleleri gündeme taşımamızın nedeni “Erdoğan Türkiye’yi yönetemiyor algısı oluşturmak”mış.

Bak Selvi. Gazetecilerin eleştirileri senin kafan dışında hiçbir yerde böyle bir algı oluşturmaz. Gazeteci eleştirir, yanlışa işaret eder. Bazen haklı olarak, bazen hatalı bir biçimde. Bu da bir yöneticiyi asla zayıf göstermez.

Yöneticileri zayıf gösterenler sizlersiniz

Tam aksine yöneticileri zayıf gösterenler karşısına oturduğunuz lidere elinize tutuşturulan kağıttan soru sorarak, o liderin önceden hazırlanmamış sorulara yanıt veremeyeceği hissini oluşturanlar.

Liderin vermesi gereken cevabı soruyu sorarken baştan vererek liderin yanıt vermesine gerek bırakmayanlar. Liderin karşısında ezilip büzülerek liderin yalakalardan hoşlandığı izlenimini uyandıranlardır. Yani sen ve senin gibilerdir.

Liderler sizin gibilere saygı duymaz!

Emin ol ki, güçlü liderler aslında kendileri ile çatır çatır tartışanlara saygı duyar. Sizin gibilere değil. Sana ve senin gibilere tavsiyem iktidarlara muhalif olmanız değil elbette ama kişilikli bir duruş sergileyip, bazı önerilerde bulunabilirsiniz.

Bulsa bulsa yalakalar yolunu buluyor

Bakın bizim önerilerimiz ciddiye alınıyor mesela Afganistan’a evlatlarımızın yollanılmasından vazgeçilebiliyor ya da ne bileyim aşıdaki yanlış uygulamalardan dönülebiliyor.

Sizin de keşke iktidar tarafından ciddiye alınacak önerileriniz olsa. Çünkü hiçbir iktidar yalakalık ile doğru yolu bulamıyor. Bulsa bulsa yalakalar yolunu buluyor.