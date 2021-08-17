ASELSAN mühendis alımı başvuru şartları neler, başvuru ne zaman?

ASELSAN mühendis ve teknisyen alımı ile çalışma kapasitesini artıracak. ASELSAN Konya alımlarla birlikte savunma sanayinin ihtiyacı olan ürünlerin üretiminde hızlanacak. Peki, ASELSAN iş başvurusu nasıl yapılır, mühendis ve teknisyen alımı ne zaman, başvuru şartları belli oldu mu?

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ASELSAN bünyesinde görev almak isteyen teknisyen ve mühendisler başvurularını kurumun resmi internet adresi üzerinden üyelik oluşturarak gerçekleştirebiliyorlar.

ASELSAN mühendis alımı ne zaman, başvuru şartları belli mi:

800 mühendis alımı ilanı henüz yayınlanmasa da adaylar başvuru ekranı üzerinden her dönem başvurularını gerçekleştirebiliyorlar.

“aselsan.com.tr” adresi üzerinden hesap oluşturduktan sonra sisteme giriş yaparak iş başvurusu yapılabiliyor. Adaylar ardından buradan ilanları takip ederek başvurularına yanıt gelmesini bekleyebilir.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, ASELSAN Konya'nın üretime başladığını belirterek, fabrikada 800'ü mühendis 1200'ün üzerinde çalışan olacağını bildirdi.

AK Parti Konya Milletvekili Altunyaldız, AA muhabirine, zorlu salgın şartlarına rağmen Türkiye'nin dış ticaret performansının hızlı bir toparlanma gösterdiğini söyledi.

Konya'nın savunma ve havacılık sanayisi ihracatında ilk 3'te yer aldığına işaret eden Altunyaldız, ASELSAN Konya yatırımının kentte kattığı değere atıfta bulundu.

Altunyaldız, ASELSAN Konya'nın model bir yatırım olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"ASELSAN Konya, savunma sanayisinde gerçek büyümeye, teknoloji transferine ve bu gelişimini diğer sektörlere yaymaya yönelik son derece kıymetliydi. ASELSAN Konya, çok hızlı şekilde tamamlandı ve geçen yıl devreye alındı. Şu anda farklı projeleriyle üretime ve istihdama başladı. Her geçen gün istihdamı artıyor. İnşallah 800'ü mühendis 1200'ün üzerinde çalışanı olacak. Bu çalışmaları diğer savunma sanayi şirketleriyle tedarik alım noktasında paylaşımı olacak. Küresel anlamda onların açılımını temin etmiş olacak. Konya'daki bu çalışmalar şehrimizin savunma sanayisinde Türkiye'de ilk 3'e yerleştiğini ortaya koydu."