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Başörtülü doktora beni zehirlemeyeceğini nereden bilebilirim diyen CHP'li meclis üyesine iddianame

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Başörtülü doktora beni zehirlemeyeceğini nereden bilebilirim diyen CHP'li meclis üyesine iddianame

Filyasyon ekibindeki başörtülü doktor Tuba Taşkın Öztürk’e “Ama senin kafanda şu şey varken ben sana nasıl güvenebilirim. Beni zehirlemeyeceğini nereden bilebilirim” şeklinde sözler söyleyen CHP’li meclis üyesi İsmail Hakkı Temel hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Temel’in 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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Filyasyon ekibindeki başörtülü diş hekimi Tuba Taşkın Öztürk’e “Ama senin kafanda şu şey varken ben sana nasıl güvenebilirim. Beni zehirlemeyeceğini nereden bilebilirim” şeklinde sözler söyleyen Bahçelievler Belediyesi CHP'li meclis üyesi İsmail Hakkı Temel hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 4 Mart’ta meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede, Tuba Taşkın Öztürk’ün Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde diş hekimi olarak görev yaptığı, ancak korona virüs pandemisi nedeniyle filyasyon ekibinde olduğu aktarıldı.

Toplu koronavirüs testi yapılırken söyledi

4 Mart günü Bahçelievler Belediyesi Nurettin Topçu Kültür Merkezi’nde Bahçelievler belediye meclis üyelerine toplu olarak korona virüs testi yapıldığı iddianamede belirtilerek, Temel’in müşteki Öztürk’e başörtüsünü kastederek “Ama senin kafanda şu şey varken ben sana nasıl güvenebilirim. Beni zehirlemeyeceğini nereden bilebilirim” şeklinde sözler söylediği açıklandı.

İddianamede Öztürk’ün şikayetçi olmasının ardından CHP’li meclis üyesi Temel’in ifadesinin alındığı belirtildi. Temel, iddianamede yer verilen ifadesinde kullandığı kelimelerin şaka maksatlı olduğunu ve yanlış anlaşıldığını, hakaret kastı ile hakaret etmediğini, sözlerinin yanlış anlaşılması nedeniyle müştekiden özür dilediğini ve hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini beyan etti.

Tanıklar iddiaları doğruladı

İddianamede bir kısım tanıkların müştekinin iddialarını doğrular mahiyette beyanda bulundukları da açıklandı.

Olay tarihinde aleni ortamda müştekiye söylenen sözlerin hakaret suçunu oluştuğu anlatılarak İsmail Hakkı Temel’in ‘kamu görevlisine görevinden ve mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden dolayı alenen hakaret’ suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında İsmail Hakkı Temel'in önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.

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