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AK Parti'nin sosyal medya düzenlemesi tamamlandı! 5 yıla kadar hapis geliyor

AK Parti'nin sosyal medya düzenlemesi tamamlandı! 5 yıla kadar hapis geliyor

AK Parti'nin, sosyal medya üzerinde çalıştığı yasal düzenlemede sona gelindi. Yeni dönemde Meclis’e getirilmesi planlanan yasal düzenleme ile sosyal medyada "yalan haber yapan, yayan ve hakaret edene" Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) ceza tanımlanması yapılacak. TCK’da, "dezenformasyon ve mezenformasyon gibi yeni suçlar yer alacak.

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 AK Parti’nin hazırladığı yeni düzenlemede, sosyal medya üzerinden bir kişiye hakaret edilmesi durumunda şüphelinin üç aydan 2 yıla kadar hapisle yargılanması planlanıyor. Yalan haber yayan ve yapanların da 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor.

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre; kanundaki mevcut suçlarda uygulanan artırım sebepleri sosyal medya aracılığıyla işlenen suçlar için de geçerli olacak. Örneğin, TCK’nın 125’inci maddesinde kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçunu işleyenlere verilecek cezanın bir yılın altında olamayacağı hüküm altına alınıyor. Ayrıca suçun ağırlığı, sonucu, kişinin konumu, sosyal statüsü ve kastı gibi kriterlerin de ceza yaptırımında dikkate alınması konusunda değerlendirmelerin yapıldığı belirtiliyor.

Sosyal medya başkanlığı kurulacak

Yalan haberi üreten ve yayanları denetleyecek bir mekanizmanın kurulması da planlanıyor. Buna göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ya da Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) içerisinde sosyal medyayı denetleme görevini yürütecek ‘Sosyal Medya Başkanlığının kurulabileceği ifade ediliyor.

AK Parti kurmayları, BTK bünyesinde zaten İnternet Daire Başkanlığının bulunduğunu, söz konusu başkanlık içerisinde bir ‘sosyal medya’ biriminin oluşturulabileceğini aktarıyor.

AK Parti kurmayları “‘Sahte gerçeklik’ üzerinden toplumlar üzerinde çok ciddi algı operasyonları yapılıyor. O yüzden AB, dezenformasyonla mücadeleye çok büyük önem atfediyor. Almanya başta olmak üzere birçok AB ülkesinde bu konuda önemli yasal düzenlemeler var” dedi.

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