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Kemal Kılıçdaroğlu: Hiçbir anlaşmaya imza atamayacaksın Erdoğan!

Kemal Kılıçdaroğlu: Hiçbir anlaşmaya imza atamayacaksın Erdoğan!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa'dan Afgan mülteciler için Türkiye ile anlaşalım açıklamaları geldiğini belirterek "Bir kez daha söylüyorum, yeni sığınmacılar getirecek hiçbir anlaşmaya imza atamayacaksın Erdoğan!" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afganistan'dan gelecek göç dalgası için uyarıp Erdoğan'a "Bir kez daha söylüyorum, yeni sığınmacılar getirecek hiçbir anlaşmaya imza atamayacaksın Erdoğan!" diye seslendi. HP lideri, kişisel Twitter hesabından yaptığı iki paylaşımda şunları söyledi:

- Avrupa liderleri “Afganistan Sığınmacı sorununu Türkiye ile halletmeliyiz” demeye başladılar. AB neden İran’la değil de Türkiye ile konuşalım diyor? Komşu değiliz, neden biz? Siz verin bu sorunun yanıtını sevgili halkım. Sizce İran böyle bir Sığınmacı Anlaşmasına ‘evet’ der mi?

Niye Talibanla konuşuyorsun İran'la konuşacaksın...

Saray İktidarı ne yapıyor? Taliban'la konuşacağım diyor. Afganistan’la aramızda 2.940 km mesafe var, sığınmacı İran’dan geliyor, İran yerine neden Taliban’la konuşuyorsun? Bir kez daha söylüyorum, yeni sığınmacılar getirecek hiçbir anlaşmaya imza atamayacaksın Erdoğan!

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