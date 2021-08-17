Ağır Ceza Mahkemesi başkanı Akır Gürlek'e tehdit! Başsavcılık harekete geçti

İSTANBUL 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürlek hakkında yapılan tehdit içerikli sosyal medya paylaşımları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatıldı.

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MİT tırlarının durdurulması, Hrant Dink cinayeti ve DHKP-C davalarının görüldüğü İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin başkanı Akın Gürlek ile ilgili sosyal medyada yapılan tehdit içerikli paylaşımlara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunca resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, ‘Cayan_burasi’ isimli hesap tarafından dün yapılan paylaşımlarda tehdit içerikli mesajların yer aldığı ve bazı evlerin duvarlarında başkan Gürlek hakkında tehdit ifadelerinin yazılı olduğu fotoğrafların bulunduğu tespit edildi.

Gürlek de suç duyurusunda bulundu

Öte yandan paylaşımı yapan kişilerin silahlı terör örgütü DHKP-C ile bağlantılıları araştırılırken, başkan Gürlek’in de suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.