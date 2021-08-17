Türkiye iki üst düzey Afganistanlı ile kadın yönetmen Sahraa Karimi'yi Kabil'den çıkardı

AFGANİSTAN'da büyük kaçış devam ederken Türkiye 'öldürecekler' diyen kadın yönetmen Sahraa Karimi ile 2 üst düzey ismi Türkiye'ye getirdi. Flaş gelişmeyi Nagehan Alçı ile İsmail Saymaz duyurdu.

Abone ol

KABİL'in düşmesinin ardından Afganistan Devlet Başkanı Gani paralarıyla birlikte kaçmıştı. Afgan Hükümetinin geride kalan isimlerinden 2 kişi için ise Türkiye devreye girdi. Nagehan Alçı, detayları Dışişleri eski Bakanı Hikmet Çetin'den aktardı. Nagehan Alçı, Türkiye'nin "Taliban’ın açık hedefi olan iki üst düzey Afganistanlı siyasetçiyi Kabil’den çıkarıp İstanbul’a getirdiğini" duyurdu. Türkiye ayrıca, Afgan kadın yönetmen Sahraa Karimi ve 11 kişiyi de Kabil'den çıkarmayı başardı.

Nagehan Alçı, HaberTürk'teki bugünkü yazısında 2003 - 2006 yılları arasında NATO'nun Afganistan Kıdemli Temsilcisi olarak Kabil'de görev yapan eski CHP Genel Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

Dadfar Spanta: Tek kurtuluşumuz bu

Alçı'nın aktardığına göre, gece saatlerinde eski Dışişleri Bakanı Rengin Dadfar Spanta'nın Hikmet Çetin'i arayıp şunları söylemiş:

- “Sevgili dostum, hayatım tehlikede. Yanımda Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Atmar da var. (Atmar Taliban’dan kaçan Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani’nin Dışişleri Bakanı) Buradan kaçmazsak büyük ihtimalle öleceğiz. Doha uçağına binmiştik, Taliban kalkış izni vermedi, uçaktan indirdiler. Senden ricam kalkan Türk uçaklarına binmemizdir. Tek kurtuluşumuz bu. Bize yardım eder misin?”

Hikmet Çetin ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yaptığı görüştüğünü belirterek şunları kaydetti:

-"Hulusi Paşa konuyla derhal ilgileniyor ve Kabil askeri havaalanının komutanını arayarak gerekli izni alıyor. Saat gece yarısı ikiyi gösterdiğinde Afganistan’ın iki dışişleri bakanı Rengin Dadfar Spanta ve Muhammed Hanif Atmar Kabil askeri havaalanına giriş yapıyorlar. Afganistan Hükümetinin bu önemli isimleri alanda biraz bekledikten sonra Türkiye’ye doğru havalanmaya hazırlanan uçaklara bindiriliyor ve Afganistan’dan çıkıyorlar.

HİKMET ÇETİN ANLATTI Spanta Türkiye’deki arkadaşlarıyla birkaç gün hasret giderdikten sonra ailesinin yanına Almanya’ya gidecek. Eşref Gani’nin Umman’da olduğu söyleniyor. Dışişleri Bakanı Atmar da Gani’nin yanına Umman’a mı gider, üçüncü bir ülkeye mi uçar, İstanbul’da mı kalır, bu soruların cevaplarını henüz bilmiyorum…"

Türkiye kadın yönetmeni de kurtardı

Türkiye'nin, 2 üst düzey siyasetçi dışında, Taliban'ın hedefindeki Afgan kadın yönetmen Sahraa Karimi ve 11 kişinin Kabil'den çıkardığı öğrenildi. Gelişmeyi gazeteci İsmal Saymaz, sosyal medya hesabından paylaştı. Saymaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

-Afgan kadın yönetmen Sahraa Karimi ve 11 kişi Türk Büyükelçiliği’nin de yardımıyla Afganistan’dan çıkarıldı. Büyükelçiliğimizi kutluyorum.

Yardım çağrısı yapmıştı

Afganistan'ın önde gelen sinemacılarından Sahraa Karimi, Taliban'ın Kabil'e girmesinin ardından yardım çağrısında bulunup şu açıklamaları yapmıştı:



-Son birkaç haftada Taliban pek çok bölgeyi ele geçirdi. İnsanlarımızı katlettiler, birçok çocuğu kaçırdılar, kız çocuklarını kendi adamlarına çocuk gelin olarak sattılar, kıyafetleri yüzünden bir kadını öldürdüler, bir kadının gözlerini oydular, çok sevdiğimiz komedyenlerimizden birini işkenceyle öldürdüler, bir tarihçi şairimizi öldürdüler, merkezi yönetimin kültür ve basın bakanını öldürdüler, hükümetle ilişkileri bulunan herkesi katletmeye devam ediyorlar, insanları halka açık alanlarda astılar, yüz binlerce aileyi yerlerinden ettiler. Bu bölgelerden kaçan insanlar Kabil’deki kamplarda kalıyorlar ve kampların şartları oldukça sağlıksız. Kamplarda yağmalar yaşanıyor ve bebekler sütleri olmadığı için ölüyor. Bu bir insanlık krizi, ancak dünya tamamen sessiz.

'Bu sessizliği anlamıyorum'

Ben bu dünyayı anlamıyorum. Bu sessizliği anlamıyorum. Ben burada kalıp ülkem için mücadele edeceğim ancak bunu tek başıma yapamam. Sizin gibi müttefiklere ihtiyacım var. Lütfen dünyanın olanlarla ilgilenmesi için bize yardımcı olun. Dünya bize sırtını dönmemeli. Afgan kadınlarının, çocuklarının, sanatçılarının ve sinemacılarının sesi olmanıza, yardımınıza ihtiyacımız var. Bu destek şu an ihtiyacımız olan yardımı bize fazlasıyla verecek.