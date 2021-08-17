Korkunç iddia! 'Bizi Taliban götürmesin, bu ölüm daha şereflidir' diye intihar ediyorlar

Taliban yönetimi altında yaşamak, kız çocukları ve kadınlar için ne demek?

Dr. Zakira Hekmat, bu soruşa şu cevabı veriyor: "Ölüm demek. Bu kadar söyleyebilirim. Durum o kadar kötü ki… Biz onu gördük, çok eski zamanlarda gördük Afganistan'da. Kadınlar evden çıkamıyordu. Kız çocuklarının okulları yoktu. Şu an onlar için sadece ölüm diye düşünebiliyorum."