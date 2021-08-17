Korkunç iddia! 'Bizi Taliban götürmesin, bu ölüm daha şereflidir' diye intihar ediyorlar
AFGANİSTAN'da yönetim fiilen Taliban'ın eline geçti. 20 yıl önceki Taliban döneminin acı hatıralarını unutmayan kadınlar, Taliban'ın eline geçmektense ölmeyi tercih ediyor. Dr. Zakira Hekmat, "Birçok kadın 'Bizi Taliban götürmesin, bu ölüm daha şereflidir' diyerek intihar ediyor..." dedi.
Taliban'ın Afganistan'da yönetimi devralmasının ardından kadınları büyük korku sardı. Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı "oturdum gelip öldürmelerini bekliyorum" derken, bölgeden Mezar-ı Şerif'te kadın hakları aktivisti 15 kadının Taliban tarafından öldürüldüğü haberleri geliyor. Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği kurucularından Dr. Zakira Hekmat, "Birçok kadın 'Bizi Taliban götürmesin, bu ölüm daha şereflidir' diyerek intihar ediyor..." dedi. İşte Afganistan'ın kadınlarının büyük korkusu...
Mezar-ı Şerif'te 15 kadın aktivist öldürüldü iddiası
Taliban'ın Kabil'i de almasıyla Afganistan'dan büyük kaçış sürüyor. İnsanlar kaçabilmek için uçakların tekerleklerine yapışıp havadan yere çakılmayı bile göze alıyor. En büyük korkuyu ise Afgan kadınlar yaşıyor. Her he kadar Taliban yönetimi, kadınlara yönelik 'rahat olun' açıklaması yapsa da bölgeden kötü haberler geliyor. Afgan medyasında yer alan haberlere göre, Mezar-ı Şerif'te kadın hakları aktivisti 15 kadın Taliban tarafından öldürüldü.
Kayseri'de yaşayan Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği kurucularından Dr. Zakira Hekmat, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesinin ardından özellikle kız çocukları ve kadınlar hakkında endişeli olduğunu belirterek "Birçok kadın 'Bizi Taliban götürmesin, bu ölüm daha şereflidir' diyerek intihar ediyor" diye konuştu.
Taliban yönetimi altında yaşamak, kız çocukları ve kadınlar için ne demek?
Dr. Zakira Hekmat, bu soruşa şu cevabı veriyor: "Ölüm demek. Bu kadar söyleyebilirim. Durum o kadar kötü ki… Biz onu gördük, çok eski zamanlarda gördük Afganistan'da. Kadınlar evden çıkamıyordu. Kız çocuklarının okulları yoktu. Şu an onlar için sadece ölüm diye düşünebiliyorum."