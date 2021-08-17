Üsküdar Validebağ Korusu'nu yapılaşmaya açacak proje 3. kez ret yedi

İstanbul'da bulunan Validebağ Korusu'nda yapılaşmaya izin veren planın yürütmesi İstanbul 6. Bölge İdare Mahkemesi tarafından 3. kez durduruldu.

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İstanbul 6. Bölge İdare Mahkemesi, Validebağ Korusu'na ilişkin “Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı”nın yürütmesini 3. kez durdurulmasına karar verdi.

Avukat Onur Cingil Twitter hesabından duyurduğu haberde, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i de etiketleyerek şu ifadeleri kullandı:

"3-0 oldu...

Meşhur efsaneyi hatırladın mı? Müjdemi isterim

Üsküdar Belediyesi'nin Validebağ Korusunu katledecek İhalesinin de Yürütmesini durdurduk ????"

Cingil paylaşımına ayrıca şu belgeleri de iliştirdi: