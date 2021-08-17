CHP'li Tunç Soyer'den İYİ Parti'yi öfkelendirecek sözler! İYİ Parti'ye de HDP'ye de aynı mesafedeyim

İZMİR'in CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den İYİ Partilileri kızdıracak açıklama. "İYİ Parti'ye de HDP'ye de aynı mesafedeyim, seçimin bittiği gün ittifaklar benim için sona erdi" dedi.

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İzmir'in Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İYİ Parti'yi kızdıracak açıklamalara imza atarken, merkez siyaseti düşünmediğini ve belediyecilik yapmaya devam etmek istediğini söyledi. Soyer, Independent Türkçe'ya yaptığı açıklamada, "İYİ Parti'ye de HDP'ye de aynı mesafedeyim; Seçimin bittiği gün ittifaklar benim için sona erdi, herkesin başkanı oldum" dedi.

HDP ile birlikte mitinglere çıkmasının Millet İttifakı ortağı İYİ Parti'yi rahatsız edip etmediği sorulan Tunç Soyer, şunları söyledi:

- Biz İYİ Parti ile de son derece yakın ilişkiler içindeyiz. Hakikaten başarılı bir işbirliği zeminimiz var. Ve gayet uyumlu birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Ama ittifaklar, resmi ya da gayri resmi destekler benim için seçimin bittiği gün sonra erdi. O günden itibaren ben bütün İzmir'in belediye başkanlığını yapmak zorundayım.

Ben flamingoların da başkanıyım

- Bir ayrım yapmadan herkesi kucaklamak mecburiyetindeyim. O nedenle o mitinge de giderim, öbür mitinge de giderim. Her yerde olmak mecburiyetindeyim. Çünkü ben sadece bana oy verenlerin başkanı değilim. Ben diyorum ki ben flamingoların da başkanıyım. E böyle diyen bir adam oy ayrımını yapabilir mi? Yapmamalı zaten.

- Kısacası sorunuzun asıl cevabı şu, İYİ Parti, HDP arasındaki dengeler meselesi benim meselem değil. Bu siyasal partilerin, CHP, İYİ Parti'nin, HDP'nin arasındaki bir mesele. Ben belediye başkanı olarak hiçbir parti ayırmaksızın hiçbir siyasal görüş farklılığı düşünmeden, herkese aynı mesafede durarak, aynı hizmeti üretmek mecburiyetindeyim.

İstanbul ve Ankara'da nasıl oluyor bilmem ama...

- İstanbul'da ya da Ankara'da ya da bir başka yerde nasıl oluyor bilmiyorum. Ama İzmir'de böyle yapmaya devam ediyorum. Ve böyle yapmaya devam edeceğim. Yani orada bir siyasi hesap gütmüyorum. Böyle bir denge politikam yok.

- İYİ Parti'ye de HDP'ye de Saadet Partisi'ne de AKP seçmenine de MHP seçmenine de aynı mesafedeyim. Onların oyunu almak istiyorum. Nasıl alacağım? Daha iyi hizmet götürmek zorundayım, dokunmak zorundayım. Bunu yapmaya çalışıyorum.

"Merkez siyaset düşünmüyorum, belediye başkanı olmak için doğmuşum"

"Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarının isimleri Cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçiyor. Sizin siyasette bir hedefiniz var mı?" sorusuna ise Soyer, "Kendi kendime derim yani ben belediye başkanı olmak için doğmuşum. O kadar büyük bir aşkla, bu kadar büyük bir tutku ile yapıyorum bu işi. Dolayısı ile de son nefesime kadar yerel yöneticilik yapmak isterim. Makro siyaset veya işte merkez siyaseti hiç ilgimi çekmiyor" karşılığını verdi.

2024 seçimlerinde tekrar aday mı?

Belediyeciliğe devam etmek istemesi nedeniyle 2024 adaylığını şimdiden açıklamış olup olmadığı sorulan Tunç Soyer şöyle konuştu: "Yok, hayır öyle bir şey demedim. Ben bunun bir nöbet olduğunu düşünüyorum. Yani bize bu görevleri veren mekanizma bizi bir nöbete getiriyor. Bu nöbetin süresini de onlar belirler. Hani ya bana kısa bir nöbet süresi verdiler diye üzülürüm belki ama hiç önemi yok. Vermezler ise nöbet görevini devam ettirmezler ise canları sağ olsun. Ben yine olduğum yer neresi ise orada bu bahsettiğim hikayeyi yazmaya devam etmek için elimden geleni yaparım."