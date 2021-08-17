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Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in ortak planı! CHP ve İYİ Parti kulislerinde konuşuluyor

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in ortak planı! CHP ve İYİ Parti kulislerinde konuşuluyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığına adaylığı konuşulan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun göreve devam etmesi yönündeki açıklamasıyla ilgili dikkat çeken kulisi, yazar Barış Pehlivan aktardı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun ve Mansur Yavaş’ın belediye başkanlıklarının bir dönem daha devam etmesini istedi. 

Bu açıklama iki başkanın da olası Cumhurbaşkanlığı adaylığının önünü kesmek olarak yorumlandı.

Şimdiden yıpratmak istememek, belediyeleri elde tutmak ve kendi adaylığı gibi birçok ihtimal bu çıkışın nedeni olarak sıralandı. 

İki liderin ortak stratejisinin parçası ve üzerine düşünülüp söylenmiş bir söz

Adaylık tartışmalarına ilişkin her iki partide konuşulan bir kulisi Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan," Kılıçdaroğlu’nun ve Akşener’in ortak plan" başlıklı köşe yazısında aktardı: 

"CHP ve İYİ Parti kulislerinde yüksek sesle söylenen şu: 
Kılıçdaroğlu’nun bu açıklaması Millet İttifakı’nın diğer ortağı Meral Akşener’le birlikte planlandı. Yani, iki liderin ortak stratejisinin parçası ve üzerine düşünülüp söylenmiş bir sözdü. 

Hatırlayın, sık sık “İmamoğlu mu, Yavaş mı aday olacak” tartışmaları yapılıyordu. Dikkat edilecek olursa, şimdi “Kılıçdaroğlu mu Akşener mi aday olacak” sorusu konuşuluyor. Bu nedenle her iki partiden görüştüğüm isimler, genel başkanların stratejisinin işe yaradığını söylüyor."

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