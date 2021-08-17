Ege Üniversitesi rektöründen yüz yüze eğitim öncesi gençlere aşı çağrısı

EGE Üniversitesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1,5 yıldır ara verilen yüz yüze eğitim ve öğretimin 11 Ekim'de başlayacak olması nedeniyle gençler arasında aşılanmanın arttırılması için "Aşı Ol" kampanyası başlatıldı.

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Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, 2021-2022 öğretim yılına kampüs ve eğitim kadrosu olarak hazır olduklarını söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle 1,5 yıldır öğrencilerden uzak kaldıklarını hatırlatan Budak, salgınla mücadelede ön önemli korunma yönteminin aşı olduğunu, genç nüfus arasında aşılanma oranının artmasını istediklerini bildirdi.

"Aşı olmalarını istiyoruz"

Yüz yüze eğitim öncesi öğrencilere aşılanmanın önemini anlatmak için 'Aşı Ol' kampanyası başlattıklarını aktaran Budak, "Hazırlattığımız kamu spotları ve bilgilendirme mesajlarını sosyal medya başta olmak üzere çeşitli iletişim yollarıyla öğrencilerimize ulaştırarak aşının bu süreçteki önemini anlatacağız. Onlardan aşı olmalarını istiyoruz." dedi.

Budak, başlattıkları çalışmanın yıl içinde ve kampüste farklı etkinliklerle devam edeceğini anlattı.

"Kampüse bağışıklık kazanarak gelsinler"

Öğrencilerle kampüste buluşmayı çok özlediklerini vurgulayan Budak, "Sağlık her şeyin başında gelir. Yüz yüze eğitimle öğrencilerimizle kucaklaşmak istiyoruz. Vaka sayılarında yükselme var. Bu riski ortadan kaldırmak için aşılanma şart. Sınıfta bir öğrenci aşılanmadığı durumda virüsün diğer öğrencilerimize de bulaşma riski var. Kampanyamızı şimdiden başlattık ki aşı olmayan öğrencilerimiz bir an önce aşılarını olsunlar ve kampüse bağışıklık kazanarak gelsinler." ifadelerini kullandı.