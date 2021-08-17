BIST 1.455
DOLAR 8,41
EURO 9,90
ALTIN 485,43
HABER /  SPOR

Galatasaray'dan Marcao açıklaması

Galatasaray'dan Marcao açıklaması

Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Köksal Ünlü, dünkü maçta Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. Ünlü, "Marcao ile ilgili bugün bir karar çıkacak'' dedi.

Abone ol

Giresunspor-Galatasaray maçında ilginç bir olay yaşandı. Mücadelenin 61. dakikasında sarı-kırmızılı takımın iki oyuncusu Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında büyük bir tartışma yaşanırken, Marcao takım arkadaşına önce kafa, ardından yumruk attı. Bunun üzerine maçın hakemi Erkan Özdamar, Brezilyalı oyuncuyu kırmızı kartla cezalandırdı.

Fatih Terim, maçta Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan olayla ilgili olarak her iki oyuncunun da kıymetli olduğunu vurgulayarak, yaşanan olayın hoş olmadığını ve Marcao'nun özür dileyeceğini belirtti.

Terim, “Bu durum maçın önüne geçti açıkçası. Futbol hayatımızda birçok şey gördük ama her şeyi gördüm demeyeceksin. Görmediğimiz şeyler de bazen karşımıza çıkabiliyor. Şimdi biz futbolcular, biz hocalar, biz yöneticiler zaman zaman yükseliriz. Soyunma odasında, kampta, maç oynanırken. Birbirimizle münakaşa ederiz. Hatta neredeyse yumruklaşırız ama sabaha her şey biter veya yarım saat sonra her şey biter. Bu öyle bir hadise değil maalesef” ifadelerini kullandı.

Terim, bu konuda gereken neyse onu yapacaklarını belirterek, “Gereken neyse yapılacak. Oturacağız konuşacağız. Nefes alıp sabaha kadar rahatlamayı bekleyeceğiz. Hepimiz akil insanlarız. Fevri hareket edemeyiz. Nasıl bir karar vereceğimizi yakında göreceksiniz” diye konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Utanç tablosu! Kariyerini paramparça etti Marcao-Kerem kavgasının çıkış nedeni!
Foto Galeri Utanç tablosu! Kariyerini paramparça etti Marcao-Kerem kavgasının çıkış nedeni! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Pfizer/BioNTech aşısında üçüncü doz için ilk veriler açıklandı! Uğur Şahin'den açıklama geldi
Pfizer/BioNTech aşısında üçüncü doz için ilk veriler açıklandı! Uğur Şahin'den açıklama geldi
Seray Sever eşi Eray Sünbül kaç yaşında yatak pozları olay oldu!
Seray Sever eşi Eray Sünbül kaç yaşında yatak pozları olay oldu!
Afgan yönetmen Sahraa Karimi'den Taliban'a karşı dayanışma çağrısı: Sesinize ihtiyacımız var
Afgan yönetmen Sahraa Karimi'den Taliban'a karşı dayanışma çağrısı: Sesinize ihtiyacımız var
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Taliban'ın şu ana kadarki mesajlarını olumlu karşıladık
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Taliban'ın şu ana kadarki mesajlarını olumlu karşıladık
Dünya Kabil'den kalkan ABD uçağındaki görüntüyü konuşuyor işte o fotoğraf
Dünya Kabil'den kalkan ABD uçağındaki görüntüyü konuşuyor işte o fotoğraf
17 Ağustos depremi mesajları duygusal kısa deprem mesajları-2021
17 Ağustos depremi mesajları duygusal kısa deprem mesajları-2021
Afganistan ordusunda rüşvet çarkı! Kişi başı 150 dolara satın aldılar
Afganistan ordusunda rüşvet çarkı! Kişi başı 150 dolara satın aldılar
Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi açıklaması: Minimum 7.2 ile 7.6 arasında olacak
Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi açıklaması: Minimum 7.2 ile 7.6 arasında olacak
Muharrem ayında oruç tutulacak günler 9–10. günü ne zaman?
Muharrem ayında oruç tutulacak günler 9–10. günü ne zaman?
2022 yılında hazır olacak! Geri sayım başladı: İlk kez sergilendi
2022 yılında hazır olacak! Geri sayım başladı: İlk kez sergilendi