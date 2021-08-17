Galatasaray'dan Marcao açıklaması

Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Köksal Ünlü, dünkü maçta Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. Ünlü, "Marcao ile ilgili bugün bir karar çıkacak'' dedi.

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Giresunspor-Galatasaray maçında ilginç bir olay yaşandı. Mücadelenin 61. dakikasında sarı-kırmızılı takımın iki oyuncusu Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında büyük bir tartışma yaşanırken, Marcao takım arkadaşına önce kafa, ardından yumruk attı. Bunun üzerine maçın hakemi Erkan Özdamar, Brezilyalı oyuncuyu kırmızı kartla cezalandırdı.

Fatih Terim, maçta Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan olayla ilgili olarak her iki oyuncunun da kıymetli olduğunu vurgulayarak, yaşanan olayın hoş olmadığını ve Marcao'nun özür dileyeceğini belirtti.

Terim, “Bu durum maçın önüne geçti açıkçası. Futbol hayatımızda birçok şey gördük ama her şeyi gördüm demeyeceksin. Görmediğimiz şeyler de bazen karşımıza çıkabiliyor. Şimdi biz futbolcular, biz hocalar, biz yöneticiler zaman zaman yükseliriz. Soyunma odasında, kampta, maç oynanırken. Birbirimizle münakaşa ederiz. Hatta neredeyse yumruklaşırız ama sabaha her şey biter veya yarım saat sonra her şey biter. Bu öyle bir hadise değil maalesef” ifadelerini kullandı.

Terim, bu konuda gereken neyse onu yapacaklarını belirterek, “Gereken neyse yapılacak. Oturacağız konuşacağız. Nefes alıp sabaha kadar rahatlamayı bekleyeceğiz. Hepimiz akil insanlarız. Fevri hareket edemeyiz. Nasıl bir karar vereceğimizi yakında göreceksiniz” diye konuştu.