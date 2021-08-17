17 Ağustos depremi mesajları duygusal kısa deprem mesajları-2021

17 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybetti 1999 depreminin bugün 22. yıldönümü. 17 Ağustos saat 03:02'de meydana gelen depremin merkez üssü Gölcük olmuştu. Acının, üzüntünün hala devam ettiği 19 Ağustos depremine özel duygusal, kısa deprem mesajlarını sizler için hazırladık.

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17 Ağustos 1999 depreminde kaç kişi vefat etti sorusu gündemde... Türkiye'nin yakın tarihini derinden etkileyen en önemli olaylardan birisi 17 Ağustos 1999 depremidir. 17 binden fazla can kaybının yaşandığı depremin yıl dönümünde deprem önlemleri yeniden akıllara geldi. Marmara depreminde neler yaşandı?

17 Ağustos 1999 depremi nerede saat kaçta meydana geldi?

17 Ağustos 1999 Depremi, Gölcük'te meydana geldi. İzmit Depremi, Marmara Depremi ya da 17 Ağustos 1999 depremi olarak bilinmektedir. 17 Ağustos 1999 sabahı, yerel saatle 03:02'de gerçekleşen, Kocaeli/Gölcük merkezli deprem Türkiye'nin tarihinde derin izler bıraktı. Richter ölçeğine göre 7,5 Mw büyüklüğünde gerçekleşen deprem, büyük çapta can ve mal kaybına neden olmuştur.

17 Ağustos 1999 depreminde kaç kişi vefat etti?

Tüm Marmara'da hissedilen 17 Ağustos deprem İzmir ve Ankara'dan da hissedildi.17 Ağustos 1999 depremiyle ilgili resmî raporlara göre 17.480 ölüm, 23.781 yaralanma oldu. 505 kişi sakat kaldı. 285.211 ev, 42.902 iş yeri hasar gördü. Bu nedenle Türkiye'nin yakın tarihini derinden etkileyen en önemli olaylardan biridir.

Marmara Depremi'nde İstanbul'da 454 kişi yaşamını yitirdi. Yalova, Düzce ve Gölcük'ten kentteki hastanelere getirilen yaralılardan hayatını kaybedenlerle bu sayı 981'e çıktı. İstanbul'da en çok Avcılar zarar görürken, ilçede 270 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı. 1823 konut ve 326 iş yerinin yıkıldığı ya da ağır hasar gördüğü ilçede, 5 bin 106 konut ve 872 iş yerinde orta hasar, 3 bin 685 konut ve 461 iş yerinde de hafif hasar meydana geldi.

03:02 ….sesimi duyan var mı? Rabbim bir daha yaşatmasın..Çocukluğumuzun yok olduğu evler ,caddeler,sokaklar …Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allahtan rahmet dilerim.

17 Ağustos 1999 saatler 03:02 45 ölenlere Allah rahmet eylesin!



17 Ağustos 1999 depreminde ölen kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz...



Biz, yıkılan bir şehrin ayakta kalan çocuklarıyız. Unutmadık, unutmayacağız.

Türkiye’min en acı 45 saniyesi “17 Ağustos 1999 ” ALLAH ülkeme ve dünyada hiç bir millete bu acıyı yaşatmasın..

Bakmayın siz en uzun gecenin 21 Aralık olduğuna. Bu ülke en uzun gecesini 17 Ağustos 1999’da yaşadı. Allah bir daha yaşatmasın.

22 koca yıl geçmiş üstünden..Yoldan kamyon geçse gözlerim hala avizeye bakıyor…Unutmadım. Allah 17 Ağustos depreminde ölenleri Cennetine alır inşallah. Amin.

17 Ağustos Marmara Depremi’nin yıldönümünde, böyle bir acının ülkemizde ve dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, depremde kaybettiğimiz deprem şehitlerimizi rahmetle anıyor, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.

Geride yalnızca kocaman bir yıkım ve acı bırakan 17 Ağustos 1999 depremini hiç unutmayacağım. O gecede hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum.



Unutmadık! Tarih: 17 Ağustos 1999, Saat: 03.02 … Gölcük Depremi’nde hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz…

Bu gece saat 03:02’de yıldızlara bak Türkiye. Tanıdığın yüzler göreceksin. Kısacık ömrün kocaman travması. Acıyla… Gözyaşıyla…