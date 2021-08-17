Muharrem ayında oruç tutulacak günler 9–10. günü ne zaman?

Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayı başladı. Bugün Muharrem ayının 9. gecesi idrak ediliyor. Bu günü hakkıyla geçirmek isteyenler ise muharrem ayında ne zaman, hangi günler oruç tutulur araştırması yapıyor. Peygamberimiz Muharrem ayının 9–10. veya 10–11. günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Sadece 10. gün oruç tutmak mekruhtur.

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Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayı 9 Ağustos'ta başladı, Muharrem ayının 10. günü yani yarın aşure günü başlayacak. Allah'ın ayı olan Muharrem ayının 9. ve 10. bol bol istiğfâr edilmesi tesbih namazı kılınması önerilir. Peki Muharrem ayında hangi günler oruç tutulmalıdır, 9-10 günleri ve 10-11. günleri oruç tutmak gerekir mi?

Muharrem ayı orucu tutma günleri: Peygamberimiz Muharrem ayının 9–10. veya 10–11. günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Ancak Muharrem ayının sadece 10. gününü oruçlu geçirmek mekruhtur.Yalnızca Aşure günü oruç tutulması Yahudilere benzeme endişesi ile mekruh görülmüş, Muharrem ayının 10. günü ile birlikte 9. veya 11. günününü de oruçlu geçirmek tavsiye edilmiştir. Peygamberimiz (s.a.s.) Muharrem ayının sadece 10. günü oruç tutmamıştır (Tirmizî, “Savm”, 50) ve “Muharremin 9. ve 10. günü oruç tutunuz. Yahudilere muhalefet ediniz” buyurmuştur.Hz. Muhammed (S.A.V) Muharrem ayı orucuyla ilgili şöyle buyurmuştur;“Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…” (Müslim, “Sıyâm”, 202)“Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah’tan umarım.” (Tirmizî, “Savm”, 48)Hazreti Aişe (r.ah) İslâm öncesinde, Mekke halkının oruç tutmakta olduğu aşure gününde peygamberimizin de oruç tuttuğunu bildirmekte... Allah Rasulü Medine’ye hicret ettikten sonra da bu orucu tutmuş ve müminlere de onuncu günü ile birlikte, bir gün öncesi veya sonrası ile oruçlu olmalarını tavsiye etmiş... (Ahmed b. Hanbel, VI, 244)

Muharrem ayı 10. gün ne zaman: Bu bilgiler dikkate alındığında Muharrem ayı orucu için 2021 yılında 18 Ağustos Çarşamba günü ve 20 Ağustos Cuma günü arasında niyetli olmak uygun görülmektedir.

Muharrem ayının 9. ve 10. geceleri, birer tesbih namazı kılmalıdır.

Yine 9. ve 10. geceleri teheccüd vaktinde Allah rızası için 4 rekât namaz kılınır. Her rekâtte Fâtiha-i şerîfeden sonra 50’şer İhlâs-ı şerîf okunur.

Bu günlerde Hatm-i Enbiyâ’ya devam etmelidir. Bilhassa 9. günü akşamı, (yani 10. gecesi) Hatm-i Enbiyâ yapılması çok faziletlidir.

Muharrem ayı içerisinde mümkün olduğu kadar çok istiğfâr etmelidir. (Duâ ve İbâdetler, Fazilet Neşriyat)

Muharrem ayının onuncu günü (Âşûrâ günü), önceki bir gün yâhut sonraki bir gün ile birlikte oruç tutmak sünnettir. Yalnız Âşûrâ günü oruç tutmak tenzîhen mekruhtur. Hadîs-i şerîfte, “Âşûrâ orucunu tutunuz ve ona dokuzuncu yâhut on birinci günü ilave ederek Yahûdîlere muhalefet ediniz, onlara benzemeyiniz.” buyurulmuştur. (Nimet-i İslâm)