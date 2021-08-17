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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Taliban'ın şu ana kadarki mesajlarını olumlu karşıladık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Taliban'ın şu ana kadarki mesajlarını olumlu karşıladık

Türkiye'nin Afganistan'da Taliban da dahil tüm taraflarla görüşmeler yaptığını belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşıladık. Afganistan'ın ekonomik kalkınmasını, istikrarını, barışını, huzurunu desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'da yaşanan gelişmelere ilişkin, "Biz tüm taraflarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz, Taliban dahil." dedi. Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile Ürdün'de ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesiyle Kabil'de bir boşluk oluştuğunu belirten Çavuşoğlu, Taliban'ın bu gelişmeyle Kabil'e girerek ülke yönetimini de facto olarak ele geçirdiğini kaydetti.

Taliban dahil tüm taraflarla görüşüyoruz

Çavuşoğlu, "Biz tüm taraflarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz, Taliban dahil. Aynı şekilde daha önce müzakereleri sürdüren Abdullah Abdullah, Hamid Karzai gibi önemli şahsiyetler hala Kabil'de ve Taliban'la görüşme hazırlıkları yapıyorlar." diye konuştu. Katar'ın bu girişimlerdeki rolünü de takdirle karşıladığını vurgulayan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları da olumlu karşılıyoruz

"Şu anda ülkenin bir sakinleşmesi lazım. Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları da olumlu karşıladığımızı söylemek isteriz. Gerek yabancılara gerek diplomatik misyonlara gerekse kendi halkına yönelik. Umarım eylemlerde de bunu görürüz. Biz Türkiye olarak kardeş Afganistan'ın ekonomik kalkınmasını, istikrarını, barışını ve huzurunu desteklemeye devam edeceğiz."

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