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Türkiye'de aşılamada son durum! Toplam aşı miktarı 85 milyonu geçti

Türkiye'de aşılamada son durum! Toplam aşı miktarı 85 milyonu geçti

Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam aşı miktarı 85 milyonu geçti.

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Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 17 Ağustos saat 12.30 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 44 milyon 546 bin 984 oldu.

İkinci doz aşı sayısı 33 milyon 585 bin 618 olarak kayıtlara geçti.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı böylelikle 85 milyonu geçti.

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