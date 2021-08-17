Kocasını Öldüren Rümeysa 'köle hayatı yaşattı' deyip anlattı: Çöplerde prezervatif...
Melek İpek gibi, kendisine eziyet eden kocasını öldüren Rümeysa Aydın 'Bana köle hayatı yaşattı' dedi. Severek kaçtığı kocasının defalarca ölümle tehdit ettiğini söyleyen Aydın, yaşadıklarını anlattı. Kıskanç koca, türlü işkencelerinden birini de 'onunla yatıyorsun' deyip uygulamış.
Balıkesir'in Karesi ilçesinin kırsal Ziyaretli Mahallesi’nde yaşayan Rümeysa Aydın, 13 Ağustos'ta 7 yıllık evli olduğu eşi Murat Aydın’ı av tüfeğiyle öldürdü. Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan Aydın, ifadesinde, evlilik hayatı boyunca yaşadıklarını anlattı.
Murat Aydın ile evlenmeden önce bir yıl süren arkadaşlıklarının olduğunu ve severek evlendiklerini belirten Rümeysa Aydın, evlendikleri ilk günden itibaren ise şiddet görmeye başladığını söyledi.
Haberlerde sürekli izliyordum: Eşinin, evlenmeden önce de arada bir alkol aldığını bildiğini ancak sonradan uyuşturucu da kullandığını öne süren Aydın, “İlk olaylarda sevdiğim için şikayetçi olmadım. Sonrasında her alkol aldığında bana şiddet uygulamaya başladı. Bu sefer de korktuğum için şikayetçi olamadım. Çocuklarımı elimden almak ve aileme zarar vermekle beni tehdit etti. Haberlerde sürekli kadına karşı şiddet olayları izliyordum. Çocuklarımın sahipsiz kalmasından çok korktum." dedi.
"Sonun Pınar Gültekin gibi olur: Aydın, "Bana, ‘Sen beni şikayet edersen sonun Emine Bulut, Pınar Gültekin gibi olur’ veya ‘Öldürmem, döverim. Ben karakolda en fazla yarım saat kalır, çıkar gelirim. Başına tekrar bela olurum. Hadi sıkıysa şikayet et. İşkencenin kralını yaparım’ diyordu." diye konuştu.