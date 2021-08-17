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Antalya'da bağlı olduğu ipi koparan boğa yaşlı adamı boynuz darbesiyle öldürdü

Antalya'da bağlı olduğu ipi koparan boğa yaşlı adamı boynuz darbesiyle öldürdü

ANTALYA'da, 50 yaşındaki talihsiz adam, boğanın boynuz darbesi sonucu hayatını kaybetti. Ölen kişinin yakınları cenazeyi teslim alırken gözyaşlarına boğuldu.

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Olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Kızıllı Mahallesi’nde meydana geldi. Kepez Belediyesinden emekli 50 yaşındaki Orhan Öztürk, bahçedeki boğanın ipini kopararak boşta gezdiğini gördü. Öztürk, oğlu Mehmet Öztürk’ü, telefonla arayarak yardım istedi.

Oğlu kısa ise babasına kısa süre içerisinde eve geleceğini söyledi. Eve gelen Mehmet Öztürk, babasının evinin bahçesinde hareketsiz yattığını fark etti. Öztürk, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri baba Orhan Öztürk’ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Orhan Öztürk’ün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Orhan Öztürk'ün boğanın süsme sonucu boynuz darbelerine maruz kalarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Gözyaşları içerisinde cenazesi alındı
Talihsiz adamın cenazesi yakınları tarafından gözyaşları içerisinde Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Orhan Öztürk’ün cenazesinin Kızıllı Mahalle Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

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