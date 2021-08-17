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Eski ABD Başkanı Bush: Afganistan'da yaşanan trajik olayları derin bir üzüntüyle izliyoruz

Eski ABD Başkanı Bush: Afganistan'da yaşanan trajik olayları derin bir üzüntüyle izliyoruz

ABD'nin eski Başkanı George W. Bush, Afganistan'da yaşanan trajik olayları derin bir üzüntüyle takip ettiklerini ifade ederek ABD'nin sığınmacılar için güvenli geçiş sağlamakla sorumlu olduğunu söyledi.

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ABD'nin eski Başkanı George W. Bush, Afganistan'da yaşanan trajik olayları derin bir üzüntüyle takip ettiklerini ifade ederek ABD'nin sığınmacılar için güvenli geçiş sağlamakla sorumlu olduğunu söyledi.

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından Türkiye, Almanya, İsveç, ABD, İngiltere, Danimarka, Suudi Arabistan dahil pek çok ülke vatandaşlarını ve büyükelçilik personelini tahliye etmeye başlamıştı. Afganistan'da yaşananlara ilişkin ortak açıklama yapan eski ABD Başkan George W. Bush ve eşi Laura Bush, Afganistan'daki olayları derin bir üzüntüyle izlediklerini söyledi.

'Güvenli geçiş sağlama sorumluluğumuz var'

Bush ve eşi Laura Bush yaptıkları ortak açıklamada, "ABD hükümeti acil insani krizler sırasında sığınmacıların resmi formaliteleri aşması için yasal yetkiye sahip. Bürokratik bir gecikme olmaksızın mülteciler için güvenli geçiş sağlama sorumluluğumuz var" ifadelerini kullandı.

11 Eylül 2001 tarihinde El Kaide'nin New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'ne ve Washington'da ise Pentagon'a saldırı gerçekleştirilmesinin ardından Bush'un "Terörle Savaş" politikası kapsamında ABD güçleri Afganistan'daki El-Kaide terör örgütüne yönelik saldırılar başlatmıştı.

Afganistan'daki ABD varlığının devam etmesi gerektiğini savunan Bush, Biden'in Nisan ayında aldığı ABD askerlerin çekilme kararını eleştirmişti. Bush daha önce yaptığı bir basın açıklamasında, ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesini bir hata olarak nitelendirirken, Taliban'ın Afganistan'da kadınlara, çocuklara ve halka yaklaşımından endişe duyduğunu dile getirmişti.

31 Ağustos'ta sonlanacak

Öte yandan, Nisan ayında ABD Başkanı Joe Biden, 11 Eylül saldırılarının 20'nci yıl dönümüne kadar Afganistan'daki ABD askerinin tamamen geri çekileceğini duyurmuş, sonrasında ise geri çekilmenin 31 Ağustos'ta sonlanacağını açıklamıştı.

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