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Esenyurt'ta yaşandı! Jigolo olmak isterken dolandırıldı

Esenyurt'ta yaşandı! Jigolo olmak isterken dolandırıldı

İSTANBUL Esenyurt'ta bir vatandaş jigolo olmak için üye olduğu siteye 77 bin lirasını kaptırdı.

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Esenyurt'ta yaşayan 50 yaşındaki Y.A., iddiaya göre yüksek kazanç vadeden bir internet sitesine jigolo olmak için üye oldu. Y.A., kaydolduğu internet sitesi üzerinden iletişimde olduğu kişilerin talimatı üzerine banka hesaplarına farklı tarihlerde toplam 77 bin lira yatırdı.

Siteye 250 lira karşılığında üye olduğunu söyleyen Y.A."2 bin lira ile 4 bin lira arası para kazanacağımı söylediler. Daha sonra 2 bin lira para yattı. Türkiye'de jigolo siteleri yasak olduğu için manken ajansı üzerinden devam edeceğimizi ve evraklarımı tamamlamam gerektiğini söylediler. Daha sonra ben 20 bin lira para ödedim" dedi.

"Bu parayı her türlü alırız"

Yanlış yaptığının farkında olduğunu söyleyen Y.A. yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Sonra beni avukat aradı kendisinin arabulucu olduğunu ve bu firmanın beni mahkemeye verdiğini söyleyerek 5 bin liraya bu işi halledeceğini söyledi. Firma yetkilileri ise 'Biz 13 senelik kurumsal firmayız sizden her türlü bu parayı alırız' dediler."

"Korkup şikayetçi olmadı"

Karakola gittiğinde telefon numaralarının kayıtlı olmadığını gördüğünü söyleyen Y.A., Türkiye genelinde jigolo siteleri yasak olduğu için başının belaya gireceğinden korktuğunu ve şikayetçi olmadığını da sözlerine ekledi.

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