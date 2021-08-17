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Ankara'da engelli kadına iğrenç olay! İfadesi ortaya çıktı: Yangın merdivenlerine...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ankara'da engelli kadına iğrenç olay! İfadesi ortaya çıktı: Yangın merdivenlerine...

ANKARA’da engelli genç kadına cinsel saldırı iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.B.E.’nin savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı.

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Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde kaybolan ve 16 saat sonra bulunan zihinsel engelli Şirin Dilan E.’nin 26 yaşındaki M.B.E. tarafından cinsel saldırıya uğradığı iddia edilmişti. Şirin Dilan E.’yi aracına bindirip kendi evine götürdüğü tespit edilen M.B.E. hakkında ise gözaltına kararı verilmişti. Gözaltına alınan M.B.E., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış ve Şirin’in aile avukatı Temel Eken de karara itiraz etmişti.

Yaşanan olay sonrası emniyetteki işlemlerinin ardından gözaltına alınan ve adliye sevk edilen M.B.E., savcılık ifadesinde mağdurun engelli olduğunu bilmediğini ve sosyal medya hesaplarına bakınca engelli olduğunu anladığını söyledi. Mağduru evinden göndermek istediğini iddia eden M.B.E., Şirin Dilan E.’nin kendisinin haberi olmadan yangın merdivenlerine saklandığını ve herhangi bir cinsel saldırıda bulunmadığını ileri sürdü.


Serbest bırakıldı
Sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen M.B.E., ‘konutu terk etmeme’ şartıyla serbest bırakılırken mağdur avukatı Temel Eken karara itiraz etti. Şüphelinin tutuklanmasını talep eden Eken, bu konudaki hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

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