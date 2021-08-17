Kastamonu Bozkurt'tan yürek dağlayan kareler! Binalar yıkılıyor: Çocuklarım kaçtı, biz eşimle...
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonrasında ağır hasar gören bir binanın yıkım çalışmaları devam ederken ortaya çıkan görüntüler yürek burktu.
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde Çarşamba günü meydana gelen sel felaketi, geride büyük bir yıkım bıraktı. Sel sonrasında birçok iş yeri ve bina zarar görürken, birçok kişi de hayatını kaybetti.
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Felaketin 7’nci gününde de kayıp vatandaşları arama ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
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Selde ağır hasar gören ve felaketin boyutunu gözler önüne seren Fatih 1 Apartmanının yıkım çalışmalarına devam ediliyor
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Bir yandan vatandaşlar enkaz halinde kalan eşyalarını bulmaya çalışıyor.
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