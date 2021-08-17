Beşiktaş bombayı patlattı! Michy Batshuayi açıkladı

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kendisi ve kulübü Chelsea ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.Abone ol
Beşiktaş Kulübü transfer açıklamalarına ilişkin "Profesyonel Futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kendisi ve kulübü Chelsea ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerini kullandı.
Gece yarısı İstanbul'a gelmişti
Beşiktaş'ın Chelsea'den kiralık olarak 1 yıllığına kadrosuna kattığı Belçikalı golcü Michy Batshuayi, İstanbul'a gelmişti.Özel uçakla İstanbul'a gelen golcü futbolcuyu, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde yaklaşık 500 taraftar karşılamıştı.
Pasaport işlemlerinin ardından terminalden çıkan Batshuayi, kendisine tezahüratlarda bulunan taraftarları selamladı ve Beşiktaş Kulübü'nün görevlileriyle birlikte araca binerek alandan ayrılmıştı.