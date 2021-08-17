Meral Akşener'den Bahçeli'ye sert Afganistan yanıtı: Abuk sabuk konuşmayı bırak

Türk askerinin Kabil’de kalması gerektiğini söyleyen MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den isim vermeden çok sert yanıt geldi...

Abone ol

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün yaptığı açıklamada, Türk askerinin Kabil’de kalması gerektiğini belirtti. Bahçeli, Afganistan'a gerçekleşen göçün durdurulması için de Taliban’la görüşmek dahil her seçeneğin düşünülmesi gerektiğini söyledi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Bahçeli'nin bu çıkışına isim vermeden çok sert yanıt verdi.

"ABD'ye şirinlik peşinde''

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akşener mesajında; "Çıkmış hâlâ, "Türk askeri Afganistan'da kalmalı." diyorlar. Kardeşim; Afganistan kaldı mı da askerimiz kalsın? ABD'ye şirinlik peşinde abuk sabuk konuşmayı bırakın, askerimizi derhal o bataklıktan çekin!" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: