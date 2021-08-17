ABD'den Türkiye için Covid kararı! Almanya da bugün uygulamaya başladı

ALMANYA'nın ardından Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’yi ‘seyahat etmeyin’ uyarısının yapıldığı kategoriye ekledi. ABD Dışişleri Bakanlığı, internet sitesinde uyarı sayfasını güncelleyerek Türkiye'yi en riskli kategori olan 4. Seviye'ye aldı. Seyahat uyarısının yapıldığı açıklamada: "Covid-19 nedeniyle Türkiye'ye seyahat etmeyin. Terörizm ve keyfi gözaltılar nedeniyle Türkiye'ye seyahat ederken daha dikkatli olun. Bazı bölgelerde risk arttı. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Covid-19 nedeniyle Türkiye için 4. Düzey Seyahat Sağlık Bildirimi yayınladı ve bu, ülkede çok yüksek düzeyde Covid-19 olduğunu gösteriyor." denildi.

ALMANYA'NIN TÜRKİYE KARARI BUGÜN BAŞLADI

ABD'den önce Almanya'da Covid sebebiyle Türkiye'yle ilgili karar almıştı. Yeni kurallar 17 Ağustos 2021 itibariyle devreye girdi. Bu tarih itibarıyla Türkiye’den Almanya’ya seyahat edecek olanlar aşılı olduklarını ya da hastalığı atlattıklarını belgeleyemiyorlarsa, Almanya’ya dönüşlerinde 10 gün süreyle ev karantinasına girecek. Karantinaya girenler ilk beş gün sonrasında yaptıracakları Covid-19 testinin negatif çıkması halinde geriye kalan beş günlük karantinadan muaf tutulacak.

Bu arada Almanya ancak AB tarafından tanınan, Paul Ehrlich Enstitüsü internet sitesinde yer verilen aşıları kabul ediyor. Bu listede BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson aşıları yer alıyor.

Dijital kayıt zorunluluğu

Ayrıca yüksek riskli bölgeler arasında yer aldığı için Türkiye’den Almanya’ya seyahat edecek olan istisnasız herkes, seyahat öncesinde www.einreiseanmeldung.de sayfasındaki dijital kayıt formunu dolduracak ve Alman makamlarını seyahati hakkında bilgilendirecek. Aşı olmamış ya da hastalığı geçirdiklerini belgeleyemeyenlerden PCR testi isteniyor.