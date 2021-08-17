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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çağrı: Fitne tohumu ekmemeli

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çağrı: Fitne tohumu ekmemeli

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Siyaset sorumluluğu alanlar; bölücülük, nefret suçu, ırkçılık, yabancı düşmanlığı üzerinden batının elemanlığını yaparak fitne tohumu ekmemeli. Bu hatırlatmanın bir nedeni var" paylaşımını yaptı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden "Sel bölgesinden bir hatırlatma" başlığıyla bir paylaşımda bulundu.
Bakan Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Devlet, sadece afet bölgelerinde değil tüm vazifesiyle görevinin başında. Siyaset sorumluluğu alanlar; bölücülük, nefret suçu, ırkçılık, yabancı düşmanlığı üzerinden batının elemanlığını yaparak fitne tohumu ekmemeli Bu hatırlatmanın bir nedeni var."

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