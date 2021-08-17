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Selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaymakam değişti! İşte gerekçesi

Selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaymakam değişti! İşte gerekçesi

Selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine sel tecrübesi olan Dereli Kaymakamı Murat Atıcı atandı. Bozkurt Kaymakamı Okan Yenidünya ise Dereli'ye atandı. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, kamakamın neden değiştiğini açıkladı.

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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından arama kurtarma ve temizlik çalışmaları devam ederken kaymakamlık görevinde değişikliği gidildi. İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla daha önce sel tecrübesi olan Giresun'un Dereli ilçesi kaymakamı Murat Atıcı, Bozkurt Kaymakamlığı görevine atandı.

Bozkut Kaymakamı Okan Yenidünya ise Dereli ilçesi kaymakamlığı görevine getirildi. Elazığ depremi sonrası Kemaliye'de başarılı organizasyon sağlayan ve geçen yıl sel bölgesinde görev yapan Giresun Dereli Kaymakamı Murat Atıcı, selin vurduğu Bozkurt'un yeniden ayağa kaldırılması sürecinde görev yapacak.

İçişleri Bakan Yardımcısı nedenini açıkladı

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Bozkurt ilçesindeki kaymakam değişimine ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. İnce, afet bölgesindeki iftira ve dezenformasyonlara, bölge halkı düşünülmeden ve hız kesmeden devam edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yapısal hasarlı afetlerde, bu konularda tecrübesi olan kaymakamlar görevlendirilir. Bozkurt Kaymakamlığı'na da Kemaliye Kaymakamı iken Elazığ depreminde ve bir yıldır, sel felaketi yaşanan Dereli'de görevlendirilen Kaymakam Murat Atıcı, daha önce bu konulardaki tecrübesine binaen görevlendirilmiştir. Burada yapılan, Bozkurt Kaymakamı ile Dereli Kaymakamı'nın karşılıklı becayiş uygulamasından ibarettir. Bunu farklı bir şekilde değerlendirmek gayri ahlakidir."

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