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TCMB Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Bankası ile mutabakat zaptı imzaladı

TCMB Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Bankası ile mutabakat zaptı imzaladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında bir mutabakat zaptı imzalandı.

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 Anlaşma kapsamında, iki ülke merkez bankası arasında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanıyor

TCMB'den konuya ilişkin yapılan duyuruda, Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Bankası ile merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir mutabakat zaptı imzalandığı belirtilerek, "Söz konusu anlaşma kapsamında, iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

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