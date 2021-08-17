Vildan Atasever kaç yaşında nereli Mehmet Erdem ile evleniyor

Birçok dizide rol alan sevilen oyuncu Vildan Atasever uzun süredir birlikte olduğu şarkıcı Mehmet Erdem ile evleniyor. Düğün 9 Eylül'de yapılacak. Peki Vildan Atasever kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve hangi dizilerde rol aldı?

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Bir süredir birlikte olan Vildan Atasever ile Mehmet Erdem evleniyor. Gözlerden uzak ilişki yaşayan oyunu Vildan Atasever ile şarkıcı Mehmet Erdem’in evlilik haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Vildan Atasever ile Mehmet Erdem sürpriz bir şekilde evlilik kararı aldı. Ünlü çiftin 9 Eylül 2021'de İstanbul'da lüks bir otelde gerçekleşecek düğünle hayatlarını birleştirecekleri öğrenildi. Peki Vildan Atasever kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve hangi dizilerde rol aldı?

Vildan Atasever kimdir: 1981'de Bursa'da beş çocuklu Erzurumlu bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Bahçelievler Gürsoy Koleji'nde, Lise öğrenimini Cihangir Koleji'nde tamamladı. 15 yaşında amatör olarak tiyatro oyunculuğuna başladı. Vildan Atasever, İsmail Hacıoğlu ile 2010 yılında evlendi. 4,5 yıl evli kaldıktan sonra 21 Ocak 2015 tarihinde karşılıklı anlaşmayla boşanmışlardır.

İlk oyunculuğunu Perihan Mağden'in yazdığı, Kutluğ Ataman'ın yönettiği İki Genç Kız filminde Handan rolünde oynadı. Daha sonra Kurtlar Vadisi adlı dizide oynadı.

Kadın İsterse adlı komedi dizisinde Hülya Avşar'ın kızını canlandırdı. 2005 yılında gösterime giren, Kutluğ Ataman'ın yönettiği, Perihan Mağden'in "İki Genç Kız'ın Romanı" adlı romanından uyarlanan İki Genç Kız adlı filmde yine Hülya Avşar'ın kızını oynadı.

Bu ilk filmi ile Altın Portakal ödülü kazandı. İlk filminde bu önemli ödülü alması oldukça tartışıldı. Daha sonra 2006 yılında gösterime giren Kader filminde yer aldı ve 18. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Ardından Yaralı Yürek ve Bıçak Sırtı gibi televizyon dizilerinde rol aldı. Show TV'de yayınlanan Gece Sesleri adlı dizide rol aldı. Gani Müjde'nin yazıp yönettiği Osmanlı Cumhuriyeti filminde Ata Demirer'le başrolü paylaştı ve gişede 1.423.000 kişi tarafından izlendi.

Ay Yapım'ın projesi, atv'de yayınlanmış olan Samanyolu dizisinde Özcan Deniz'le beraber rol aldı. Sonra TRT 1'de Boyut Film'in yapımı olan Başrolde Aşk dizisine rol aldı.