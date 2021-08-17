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Galatasaray'da Marcao antrenmana çıkmadı

Galatasaray'da Marcao antrenmana çıkmadı

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, bugünkü antrenmanda yer almadı.

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Marcao, dün akşam oynanan Giresunspor-Galatasaray maçında Galatasaraylı takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırdı.

Saldırının ardından kırmızı kartla oyun dışı kalan Brezilyalı Futbolcu Maraco için ne yapılacağı da merak konusu oldu.

Meydana gelen olayın ardından Marcao, bugün yapılan antrenmanda yer almadı.

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