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Delta varyantı kabusu! Kovid-19 yoğun bakımındaki aşısız gençlerin sayısını artırıyor

Delta varyantı kabusu! Kovid-19 yoğun bakımındaki aşısız gençlerin sayısını artırıyor

ANKARA Şehir Hastanesi Kovid-19 Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Seval İzdeş, Delta varyantı nedeniyle gençlerin de Kovid-19'u ağır geçirebildiğine dikkat çekti. İzdeş, "Maalesef yoğun bakımda 20'li, 30'lu yaşlarda hastalarımız var. 40'lı, 50'li yaşlarda hastalarımız da var. Bunlar aşısız hastalarımız." dedi.

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Prof. İzdeş,  yaptığı açıklamada, yoğun bakımdaki hastaların yüzde 90'ını aşısız ya da eksik aşılı kişilerin oluşturduğunu belirtti. Son haftalarda hastaneye başvuran Kovid-19 vakalarının arttığını söyleyen İzdeş, Delta varyantının özellikle aşısız gençlerde hastalığa yol açabildiğinin altını çizdi.

İzdeş, aşılı kişilerin nadiren de olsa hastalanabildiğine ama ağır hastaların çoğunluğunun aşısız olduğuna dikkati çekerek, herkese aşılarını yaptırma çağrısında bulundu.

 Yoğun bakımdaki genç hastalar aşısız

Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların profiline ilişkin bilgi veren İzdeş, "Maalesef yoğun bakımda 20'li, 30'lu yaşlarda hastalarımız var. 40'lı, 50'li yaşlarda hastalarımız da var. Bunlar aşısız hastalarımız." dedi.

İzdeş, "Genç hastaların tümüne yakını aşısızlardan oluşuyor. O nedenle kimse 'ben gencim, bana bir şey olmaz' diye düşünmesin. Yoğun bakıma da rahatlıkla düşebiliyor insanlar." uyarısında bulundu.

"Hastalar aşı karşıtı olduğuna pişman"

Yoğun bakım ünitesine gelen hastalarla konuştuklarında aşı olmadıkları için yaşadıkları pişmanlığa şahit olduklarını aktaran İzdeş, "Yoğun bakımdaki hastalardan kimi aşısını geciktirmiş kimisi de aşı karşıtı. Hastalar aşı karşıtı olduğuna pişman. Dolayısıyla pişman olmamak için herkesin aşısını olması çok önemli." dedi.

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