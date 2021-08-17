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AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım sel bölgesinde

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım sel bölgesinde

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Bartın'da hayatını kaybeden Arife Ünal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Taziye ziyaretinde konuşan Yıldırım, "Devlet bu günler için var. Güçlü devlet böyle zamanda belli olur" dedi.

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AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyünde yaşanan sel felaketi sırasında yıkılan evde sele kapılan ve 153 kişilik ekiple 4 gün süren çalışmalar sonucu cansız bedenine ulaşılan 84 yaşındaki Arife Ünal'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

84 yaşındaki Ünal'ın oğlu ve gelinine başsağlığı dileklerinde bulunan Yıldırım devletin bu günler için var olduğunu belirterek, "Devletimiz bütün imkanlarıyla ilk dakikadan itibaren sahada yer aldı. İlk 15 dakika içerisinde yolda gelirken konuştuk. 20 kişiyi kurtardılar. Allah sabrınızı artırsın. Evler mallar yerine gelir. Daha iyisi yapılır. Giden canı geri getiremeyiz. Size düşen onun hatırasını yaşatmak. Devlet bu günler için var. Güçlü devlet böyle zamanda belli olur" dedi.

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