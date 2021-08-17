Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Borç yapılandırmada son başvuru tarihi 31 Ağustos

Ülke genelinde milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren vergi ve ceza borçlarına yönelik yapılandırma fırsatı 31 Ağustos’ta sona eriyor.

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Yapılandırmalar, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun" kapsamında yapılacak.

Mükellef vatandaşlar, 30 Nisan 2021 ve öncesi emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi, işgal harcı, eğlence vergisi, ve dava konusu olan borçlarını yapılandırabilecek. Kanun kapsamına giren borçlarını yapılandırarak ödemek isteyen vatandaşlar, 31 Ağustos 2021’e kadar yazılı olarak başvuruda bulunabilecek.

Yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen ya da ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi imkan bulunduruyor.

6, 9 ve 12 eşit taksitte ödeme seçeneği

İlk taksit ödeme süresi ise 30 Eylül 2021 tarihi mesai saati bitiminde sona erecek. Borçlu vatandaşlar azami taksit süresi 18 eşit taksit olarak belirleyebileceği gibi 6, 9 ve 12 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden de faydalanabilecek. Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde katsayı uygulanacak.