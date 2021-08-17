Afganistan’daki 42 Türk vatandaşı daha tahliye ediliyor

AFGANİSTAN'da yaşananlardan dolayı Türkiye'ye dönmek isteyen 42 kişi vatandaş daha, uçakla Kabil'den Türkiye'ye getiriliyor.Abone ol
Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da bulunan Türk vatandaşlarını yurda getirmek için operasyon başlattı.
TRT Haber'in bilgisine göre Kabil'den tahliye olmak isteyen 42 kişi daha uçakla Türkiye'ye getiriliyor.
Türkiye'ye dönmek isteyen 324 kişi, dün akşam saatlerinde Türk Hava Yolları (THY)'nın "TK 707" sefer sayılı uçağı ile İstanbul Havalimanı'na iniş yapmıştı.
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